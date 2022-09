Bono de Emergencia ANSES con lo recaudado por el dólar soja: ¿quiénes cobran?

El Gobierno de la Nación está analizando poner en marcha una asistencia económica destinada a las personas que se encuentran por debajo de la línea de indigencia y hasta el momento no son titulares de ningún programa social.

Este bono de emergencia se entregaría a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Sin embargo, todavía no confirmó ninguna nueva medida económica relacionada.

Desde el primer día hábil de septiembre, millones de personas fueron impactadas por el tercero de los cuatro aumentos anuales que se fijan por la Ley de Movilidad Jubilatoria, que fue del 15,53% y se convirtió en el más alto desde que rige la norma.

Sueldos de empleadas domésticas: así quedaron por categoría, ¿cuánto tengo que cobrar la hora?



BONO DE EMERGENCIA ANSES: ¿QUÉ HAY QUE SABER?

El pago extra para las personas en una situación de indigencia se va a financiar con la recaudación tributaria que ingresará por la aceleración en la liquidación del complejo agroexportador y el nuevo dólar soja.

Se estima que impactará en al menos a 2 millones de personas que, actualmente, se encuentran en una situación económica vulnerable.

Se trata de quienes trabajan de manera informal, no tienen hijos (por ende no tienen acceso a la Asignación Universal por Hijo, ni al Programa Alimentar) y no pudieron inscribirse en Potenciar Trabajo.

Desde la firma del acuerdo con el FMI, el Frente Patria Grande, dirigido por Juan Grabois, fue el principal movimiento en reclamar el extra. Además, el espacio político afirmó que la vicepresidenta se comunicó con el ministro de Economía, Sergio Massa, con el objetivo de implementar el bono.

"Ella fue quien intercedió para que esto suceda, directamente planteando hacia dentro del Gobierno la necesidad de que los anuncios incluyeran el reclamo que veníamos haciendo", explicó el diputado nacional Federico Fagioli.

CALENDARIO DE PAGOS DE SEPTIEMBRE PARA PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

Los DNI terminados en 2 y 3: pasan a cobrar el lunes 5 de septiembre (por el feriado del viernes 2 se modificó la fecha de pago de quienes cobraban por ventanilla).

Los DNI terminados en 2, 3, 4 y 5: podrán cobrar el 5 de septiembre.

Los DNI terminados en 6 y 7: cobran el martes 6 de septiembre.

Los DNI terminados en 8 y 9: cobran el miércoles 7 de septiembre.





JUBILADOS Y PENSIONADOS QUE NO SUPEREN LOS $ 48.729

DNI terminados en 0: jueves 8 de septiembre

DNI terminados en 1: viernes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: lunes 12 de septiembre

DNI terminados en 3: martes 13 de septiembre

DNI terminados en 4: miércoles 14 de septiembre

DNI terminados en 5: jueves 15 de septiembre

DNI terminados en 6: viernes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: lunes 19 de septiembre

DNI terminados en 8: martes 20 de septiembre

DNI terminados en 9: miércoles 21 de septiembre