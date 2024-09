Blanqueo: quiénes no podrán ingresar y están más expuestos ante AFIP

El Gobierno busca reactivar la economía por medio del Régimen de Regularización de Activos, pero hay quienes no podrán ingresar y quedarán más expuestos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en medio de la fiscalización.

La larga discusión en el Congreso del capítulo fiscal (Ley 27.743), más de seis meses de negociación intermitente, en donde no se modificaron artículos claves hizo que algunos contribuyentes no puedan exteriorizar activos por los movimientos que realizaron.

El proyecto original de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (que luego se separó en la Ley Bases y el capítulo fiscal), que se presentó en diciembre pasado en la mesa de entrada de la Cámara de Diputados planteó como fecha de corte para la adhesión el 31 de diciembre de 2023 .

Pero las discusiones en el recinto se prolongaron y la fecha nunca se modificó. "Nos encontramos con un blanqueo que dejó pasar mucho tiempo entre la fecha del 31 de diciembre de 2023 y la que se puede exteriorizar", afirmó el socio del departamento de impuesto de Bruchou & Funes de Rioja, Pablo Muir.

Muir integra el mismo estudio jurídico al que pertenece el asesor tributario no declarado del Gobierno, Liban Kusa quien participó del primer streaming del Ministerio de Economía y cuyo usuario apareció como "última modificación" en múltiples documentos extraoficiales.

Así, para Muir, habrá quienes por movimientos que realizaron no podrán ingresar. "En los primeros meses del año muchísima gente comenzó a comprar activos con dinero no declarado a la expectativa de poder blanquearlos y eso devino en un problema serio porque el efectivo la única forma de poder blanquearlo es depositándolo en la Cuenta Especial de Regularización de Activos (CERA )", destacó.

De esta manera, el "boom" que salió a festejar el propio Gobierno con el mejor febrero de los últimos seis años en materia de ventas de inmuebles -que asociaron a la derogación de la Ley de Alquileres de Alberto Fernández- habría sido para algunos una trampa.

"No se puede blanquear efectivo que no tengo, así como no se puede blanquear bienes que no poseía al 31 de diciembre de 2023. Esto causa un problema grave, sobre todo para quienes han adquirido bienes inmuebles o registrables porque no pueden regularizarlos", destacó Muir.

En esa línea, reveló que en términos normativos para estos casos las soluciones son pocas, pero que se tendría que tratar de exteriorizar el derecho en expectativa del contribuyente de poder blanquear el activo compatibilizando con uno que sea susceptible de ser blanqueado .

"Ese bien que fue adquirido con dinero que no estaba declarado te expone mucho más el patrimonio porque partías de tener efectivo y ahora lo invertiste en un bien durable que está en el Registro de la Propiedad", advirtió.

Fiscalización de AFIP

La semana pasada se conoció que el organismo que lidera Florencia Misrahi ya se encuentra fiscalizando a quienes ingresaron en el blanqueo y mira a quienes no lo han hecho todavía mediante el cruce de información propia y de intercambios internacionales.

De este último esperan un importante impulso a partir del 30 de septiembre próximo cuándo llegue al país el reporte por el acuerdo FATCA que se firmó durante el Gobierno de Alberto Fernández y que dará a conocer las cuentas de argentinos en Estados Unidos que tuvieron rendimientos mayores a u$s 10 durante el 2023.