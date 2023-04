Berni se cruzó en vivo con el colectivero que lo agredió y tuvo un final inesperado

Hace ya más de una semana, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, fue agredido por un grupo de colectiveros en una manifestación contra la inseguridad tras el asesinato de Daniel Barrientos, chofer de la línea 620, mientras prestaba servicio.

Las imágenes del ministro de Axel Kicillof herido y sangrando tras los golpes se viralizaron con rapidez y, desde críticas a elogios, despertaron todo tipo de emociones.

Hoy, Berni se comunicó por primera vez con uno de sus agresores: en diálogo con Radio Mitre, el funcionario y los choferes Jorge Galiano y Jorge Zerdá mantuvieron una conversación al aire.

Galiano fue quien le dejó al Berni la nariz lastimada y sangrando tras un fuerte golpe que quedó registrado en vivo. Tras la agresión, ambos trabajadores fueron detenidos y, aunque ahora están en libertad, aún se los investiga.

Al dialogar esta mañana, Galiano tomó la palabra e inmediatamente se disculpó con el ministro por su accionar: "Le quiero pedir de corazón mil disculpas", comenzó.

El colectivero luego se puso a disposición de lo que Berni o la Justicia precisen y subrayó: "En ningún momento me voy a esconder". "Yo le pido disculpas en nombre mío, de mi familia y de mis compañeros de trabajo", reforzó.

Galiano luego aseguró que un evento así "no va a volver a pasar" y remarcó que él desea "un país tranquilo para que sus hijos puedan caminar por la calle en paz".

Por su parte, Zerdá también se sumó a la disculpa a Berni: "Yo también me pongo en la posición del ministro, el sistema de violencia cambió un montón y fue un momento de euforia, me sumé al tumulto y quedé mal". Y reforzó: "No somos violentos, sinceramente ministro le pido disculpas".

Tras escuchar esto, el ministro bonaerense aceptó las disculpas de ambos y le agradeció a "los compañeros trabajadores" por el "acto sincero". Y, aquí, se responsabilizó por su trabajo: "Entiendo la situación, cada vez que matan a un bonaerense, siento la obligación yo de disculparme ante los 17 millones de vecinos que nos confían el trabajo todos los días en una provincia que lamentablemente matan a dos personas todas las noches".

Y reforzó su postura de que es uno de los pocos funcionarios que "salen a la calle" asegurando que "nunca" se va a "esconder atrás de los escritorios ni a gobernar por Twitter".

Tras el diálogo, los choferes contaron cómo vivieron la tragedia del asesinato de su compañero el pasado lunes 3 de abril: "Me desayuné mirando la tele después de llevar a mi hija a la escuela, vi una imagen que estaban transmitiendo del asesinato al compañero de la 620, mi hijo se puso mal, me abrazó, lloramos juntos y son cosas que a uno lo mueven", relató.

Y, respecto a la presencia de Berni en la manifestación en la General Paz, consideró que "no era momento" para que se presentara en el lugar. "Estábamos todos muy heridos con lo que estaba pasando, fueron diez segundos, no puedo entender qué pasó, después me sacaron de ahí cuando vino el refuerzo de la Policía a ayudarlo", recordó Galiano.