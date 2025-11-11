El gobierno de Javier Milei, a través de la Secretaría de Educación que está bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano que lidera Sandra Pettovello, informó que sigue abierta hasta fines de noviembre la inscripción a las Becas Progresar Trabajo 2025.

El Programa de ayuda económica de Nación tiene por finalidad acompañar a quienes buscan adquirir un oficio o formarse profesionalmente , facilitando su inserción en el mercado laboral. El monto de la beca Progresar es de $ 35.000.

La fecha de cierre de las inscripciones será el próximo domingo 30 de noviembre, se informó oficialmente. El resto de las líneas (Progresar Obligatorio y Progresar Superior) ya cerró su inscripción para este año.

Progresar Trabajo de ANSES: cuáles son los requisitos para inscribirse

Las personas interesadas en poder recibir la ayuda económica de parte del Estado nacional deben estar registradas en Mi Argentina, como medida prioritaria y, contar con una caja de ahorro o billetera virtual a su nombre donde se le depositará el monto. Posteriormente, deberán seguir una serie de gestiones en la página web oficial para poder realizar la inscripción correspondiente:

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.

Tener entre 18 y 24 años cumplidos.

Se extiende hasta 35 años para personas que no poseen trabajo formal registrado.

Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), no se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.

Realizar algún curso de formación profesional o trayecto formativo validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerado estratégico por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).

Becas Progresar 2025: cuál es el paso a paso para inscribirse

Demanda pocos minutos y se resuelve en cinco simples pasos.