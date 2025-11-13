ANSES | Aumenta el SUAF: cuánto cobrarán los titulares en diciembre de 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) empieza este miércoles 12 de noviembre el pago mensual de las Becas Progresar, el programa educativo que depende del Ministerio de Capital Humano y se gestiona a través de la Secretaría de Educación.

Este mes se acredita la octava cuota del año, con un cronograma que se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El objetivo es garantizar el acceso a la educación de jóvenes y adultos en todo el país.

¿Cuánto se cobra por las Becas Progresar en noviembre?

Los montos varían según la línea del programa:

Progresar Enfermería : $ 35.000

Otras líneas Progresar (obligatorio, superior, trabajo): $ 28.000

En todos los casos, el 80% del dinero se deposita cada mes. El 20% restante se paga al final del ciclo lectivo, una vez que el estudiante acredita su condición de alumno regular.

¿Cómo consultar si cobrás la Beca Progresar?

Los beneficiarios pueden verificar el estado de su beca de dos formas:

Desde Mi ANSES : ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social en la sección “Mis cobros”.

Desde Mi Argentina: accediendo con los datos personales en la app o el sitio web oficial.

Calendario de pagos Becas Progresar noviembre 2025

El cronograma de acreditación se organiza según la terminación del DNI: