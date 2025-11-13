Los jubilados de Córdoba cobran el último día hábil del mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquidará en el calendario de pagos de diciembre el aguinaldo para el pleno de los adultos mayores beneficiarios.

En este contexto, con la publicación de la inflación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), los jubilados y pensionados ya pueden saber cuánto cobrarán durante el doceavo mes del año.

De cuánto es el aumento para los jubilados en diciembre

El INDEC informó que la inflación registrada durante octubre fue de 2,3% y acumuló un 31,3% en los últimos doce meses. El dato es clave, ya que determinará el próximo para los adultos mayores.

De esta manera, la jubilación mínima pasará de $ 333.085,39 a $ 340.746. Sumado al bono de refuerzo de $ 70.000, nadie percibirá un haber menor a $ 410.746.

En la misma línea, los pensionados pasarán a cobrar:

PUAM : $ 342.650 ($ 272.650 de haber + $ 70.000 de bono)

PNC por invalidez o vejez : $ 308.569 ($ 238.569 de haber + $ 70.000 de bono)

PNC madre de siete hijos : $ 410.813 ($ 340.813 de haber + $ 70.000 de bono)

Jubilación máxima: $ 2.293.349

Jubilados: cuánto cobro con aguinaldo en diciembre

Según indica la ley, en diciembre los jubilados cobrarán el aguinaldo, el cual consta del 50% de la mejor remuneración percibida en los últimos 6 meses. Como ya se sabe el monto de la jubilación de noviembre, ya se puede calcular el Salario Anual Complementario (SAC).

ANSES liquida distintos extras juntos a los haberes de cada mes.

El mismo deberá ser depositado antes del 18 de diciembre y para los jubilados de la mínima constará de:

Jubilación mínima: $ 340.746

Aguinaldo: $ 170.373

Bono de refuerzo: $ 70.000

De esta manera, el monto final que será depositado por ANSES en la próxima fecha de cobro escalará hasta los $ 581.119.

ANSES: cuándo cobran los jubilados y pensionados

El organismo previsional informó el calendario de pagos para los adultos mayores:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

DNI terminados in 2: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre

Pensiones No Contributivas