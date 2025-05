"Barrera parlamentaria": Menem le puso plazo a las grandes reformas pendientes

En medio de un clima expectante por las próximas reformas del Gobierno , el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, descartó la posibilidad de poder hacer un avance significativo este año. "A pesar de nuestros intentos, este año va a ser difícil avanzar en grandes transformaciones", reconoció el diputado en el AmCham Summit 2025.

En esa línea, hizo un llamado a ampliar la representación en el Congreso, de cara a las elecciones de octubre. " La voluntad del Ejecutivo es clara, pero tenemos una barrera parlamentaria" , alertó.

Sus declaraciones se dan en la previa de una sesión de alto voltaje programada para mañana a las 12, en la que la oposición buscará aprobar proyectos con impacto fiscal -como una reforma provisional-, acorralar al oficialismo con la designación de los miembros de la Auditoría General de la Nación (AGN) y activar la comisión investigadora de LIBRA con la designación de su presidente.

"Para nosotros, Gobierno, arrancamos con 39 diputados. Necesitamos 90 más, hay que convencerlos. Va a ser un año complejo para grandes reformas. Sinceramente lo veo muy difícil: está muy fragmentado, es muy difícil empezar una sesión hoy", precisó. "Pero el año que viene, s i tenemos un buen resultado electoral, nos va a permitir seguir con más fuerza en el Congreso ", incitó Menem.

Aunque no se metió de lleno en el temario dinamita de la sesión de mañana, volvió a transmitir el compromiso por el equilibrio fiscal que, traducido, adelanta que la herramienta para frenar todas las iniciativas de mañana será el veto presidencial, sin dudas.

"Nosotros nos hemos comprometido desde el primer día en sostener el equilibrio fiscal. Todos estos intentos de UP -que en las últimas cinco elecciones no ganó ninguna- marca que es un espacio que está en retirada y pegan manotazo de ahogado ", apuntó.

"Llama la atención que hoy se pongan sensibles con el tema jubilatorio si cuando eran gobierno perdieron el 35% del poder adquisitivo. Son intentos desestabilizadores para lastimar las cuentas públicas que son la base de sustento de nuestro programa de Gobierno", agregó. Alertó, además, con que también volverán a intentar otra reforma para ampliar el presupuesto universitario : un dejavú del 2024.

Reformas detenidas

En el tintero no solamente se encuentran la reforma laboral e impositiva, sino que también se avecina un anhelado paquete de medidas para inyectar dólares en el sistema que se anunciaría este jueves, pero todavía no asoma un futuro estable. Un alto funcionario en diálogo con El Cronista, durante el evento de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, confirmó que la idea del Gobierno es incluir modificaciones legislativas, pero no se mostró optimista en que puedan hacerlo.

La medida involucraría resoluciones para flexibilizar la declaración patrimonial desde la ARCA y el Banco Central (BCRA), pero también modificaciones en la Ley Cambiaria o en la Ley Penal Tributaria. Si bien al principio se mostraron resistentes a involucrar al Congreso en la medida, durante los últimos días dieron un giro, ya que el universo para desregular el sistema tributario sin un proyecto de ley es muy limitado.

"La idea es presentar esas modificaciones, pero el tema es ver cuándo", evaluó la fuente, en línea con el escepticismo que mostró el propio Menem. Tal como contó El Cronista, en el Congreso el oficialismo no cree que sea momento para abrir el recinto, menos en el Senado en donde la oposición abarca la mayor parte de la representación.

Todavía queda por publicarse el DNU con la reforma migratoria, que solamente necesitaría el aval de una sola Cámara para mantenerse . Para este caso sí hay esperanza de poder conseguir los votos para aprobarlo en Diputados, pero todo dependerá del clima del momento. La ratificación electoral que se puedan ir dando a lo largo de los meses a nivel local puede ayudar: apuestan a eso para desactivar la sesión de mañana, con ayuda de los gobernadores.

La relación con el PRO

El diputado, quien además trabaja codo a codo con la armadora Karina Milei para "teñir al país de violeta", también se refirió a la relación con el PRO en su traslado en la Cámara. "El PRO ha sido un aliado incondicional con los que seguiremos colaborando", reconoció Menem.

Los libertarios están especialmente interesados en que el bloque de Cristian Ritondo, quien hoy en la AmCham quiso revalorizar a su partido y descartó fugas a La Libertad Avanza en su acuerdo por la Provincia de Buenos Aires, se mantenga unido en el Congreso para que sea un número útil el resto del año .

"Cuando el Presidente habla de teñir el país de violeta habla de poder llevar adelante grandes transformaciones dentro del esquema de ideas de la libertad. Para eso necesitas mayorías parlamentarias que no tengan tantos peros", asomó Menem, en ese sentido.