Menem intenta bloquear la integración de la AGN y frizar el control externo de Milei

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, busca posponer la el nombramiento de los opositores Emilio Monzó y Juan Ignacio Forlón frente a la Auditoría General de la Nación (AGN) con un proyecto de ley para modificar la designación de auditores .

El objetivo del oficialismo es que el órgano de control externo que aguarda la revisión de la gestión de Javier Milei permanezca vaciado, al menos hasta que puedan ampliar representación parlamentaria después de las elecciones de octubre y así negociar mejores lugares. "Menem quiere que no se trate jamás, esperar a diciembre y tener más legisladores. Con esto logra demorar... o lo intenta", interpretaron desde la oposición.

Ambos candidatos iban a ser nombrados por el peronismo, indirectamente. Aunque Monzó es diputado de Encuentro Federal y formalmente su candidatura es "por el centro republicano", lo cierto es que su nombre cobró peso tras un acuerdo con Sergio Massa, quien antes pedía por Guillermo Michel. Por otro lado, el sector de Máximo Kirchner impulsaba que Forlón, exauditor con mandato vencido el pasado 31 de marzo, mantenga su puesto.

El acuerdo, que se oficializó el fin de semana, unificó al peronismo y al sector opositor "dialoguista" para poder llevar el tema al recinto. Como resultado, los libertarios se pueden quedar sin una silla en la Auditoría. Menem ahora busca que el lugar del oficialismo sea obligatorio.



La parálisis de la AGN

El principal organismo de control del sector público con rango constitucional atraviesa una anomalía desde que asumió el Presidente en diciembre del 2023: el vencimiento de los mandatos de los auditores . A los tres correspondientes a la Cámara de Diputados, el mes pasado se sumaron los tres del Senado y el único que quedó es el presidente Juan Manuel Olmos (PJ).

El Congreso, víctima de su fragmentación y desacuerdo constante, no consiguió destrabar las negociaciones: si bien los miembros de la AGN se componen dos por mayoría y uno por minoría, la decisión termina definiéndose por acuerdos políticos.

En Diputados, los nombres sobre la mesa eran Santiago Viola (por La Libertad Avanza), Jorge Triaca (por el PRO) y Mario Negri (por la UCR), mientras que del otro lado, el peronismo se dividía entre Forlón y Michel. Pero con el acuerdo entre Forlón y Monzó, el tercero queda en disputa entre la UCR, el PRO y el oficialismo. " Nos dejaron entre la espada y la pared y lo aprietan a Negri ", aseguró ante este medio una fuente del oficialismo al tanto de las conversaciones en la Cámara.

La parálisis se dio justo cuando debía comenzar la revisión de la agenda 2025, que incluye l as reservas del oro del BCRA, los programas de asistencia de Capital Humano, las contrataciones y compras de las áreas de Defensa y Seguridad, y los gastos de la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei , entre más cuestiones vinculadas al primer año de gestión de La Libertad Avanza.



Sesión dinamita y la maniobra de Menem

Los diputados de EF, con Nicolás Massot a la cabeza de la negociación, quieren que sus designaciones sean votadas en la sesión pedida para este miércoles a las 12. Transcurrió el lunes por la noche, tras una jornada de idas y vueltas, con la firma de diputados de UP, Encuentro Federal y los radicales de Democracia Para Siempre .

El pedido incluye el tratamiento de una reforma previsional, la declaración de emergencia en Discapacidad y un proyecto nuevo para declarar la emergencia en Zárate , tras las inundaciones. Pero finalmente el temario dejó afuera a la AGN, así como tampoco se incluyó la pelea por la comisión investigadora de LIBRA, y todavía no se garantiza que consigan el quórum.

" No sé si los gobernadores quieren pelearse con Milei después del domingo ", consideraba en diálogo con este medio una fuente parlamentaria opositora a la que no le dan los números para efectuar la avanzada. La oposición también buscaba contar con algunos votos del PRO, que tras su derrota histórica en la Ciudad todavía no sabe cómo reorganizarse.

Los libertarios, llamada a gobernadores de por medio, dieron pie a otro capítulo en la novela por la AGN con este nuevo proyecto que reglamenta al organismo: en esencia, se trata de sumarle otra silla a Diputados y sacarle una al Senado, para poder garantizarle un lugar al oficialismo. Además de la firma de Menem, aportaron los diputados de LLA Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Alberto Benegas Lynch, Nadia Márquez y Santiago Santurio.

"La Cámara de Diputados elegirá a tres auditores auxiliares en proporción a los bloques parlamentarios con mayor número de miembros y el cuarto en representación del oficialismo", expresa el artículo 25 sobre los Auditores Auxiliares. Así, el Senado se queda solo con dos.

El trasfondo del proyecto sería útil en cuanto a que en el Senado, con la vicepresidente Victoria Villarruel como peón de desconfianza y casi la mitad del recinto representativo de UP, no asoma un escenario factible para negociar ante los 6 senadores de LLA. Cabe mencionar que, además, el senador José Mayans (UP) también presentó un proyecto en la Cámara alta para ampliar los miembros de la AGN.

Entre otros ítems, la iniciativa también reduce a la mitad la cantidad de años de mandato y, como frutilla del postre, les baja el ingreso: "La remuneración de los auditores es equivalente a la reciba por todo concepto un Diputado de la Nación" -de los $8 millones que cobran actualmente, bajarían a $5 millones-.

Sin embargo, el objetivo principal es posponer la definición para que el tema no se defina este miércoles en Diputados -especialmente teniendo en cuenta que difícilmente el Senado apruebe esta iniciativa-, al tiempo que en el seno libertario continúan trabajando para bajar la sesión definitivamente, ya que de aprobarse los proyectos con alto impacto fiscal se expondrían a otro veto presidencial que esta vez no saben si podrán blindar .