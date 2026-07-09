Oficial y confirmado | Suspenderán el carnet de conducir a todos los conductores que lleven este objeto en el coche

La Dirección General de Tráfico (DGT) y las Fuerzas de Seguridad del Estado en España mantienen una vigilancia constante en las carreteras españolas para garantizar la seguridad vial y ciudadana.

Sin embargo, muchos conductores desconocen que transportar determinados elementos dentro del habitáculo o la guantera del coche puede derivar en un proceso legal tan grave que termine con la pérdida del carnet de conducir, además de multas económicas severas.

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¿Qué objetos no se pueden transportar en el coche?

La normativa española diferencia de forma estricta las infracciones de tráfico convencionales de las infracciones penales. En los controles preventivos en carretera, la Guardia Civil examina el interior de los vehículos considerados sospechosos en busca de objetos prohibidos o armas.

Llevar elementos contundentes de forma injustificada (como bates de béisbol fuera de un ámbito deportivo), armas blancas o de fuego sin la documentación reglamentaria no solo implica su incautación inmediata. Si estos objetos son hallados en un contexto que la autoridad considere de riesgo o si el conductor llega a hacer uso de ellos en un altercado vial, la situación se traslada de inmediato a la vía penal.

Es precisamente en los juzgados donde la ley española establece con firmeza que se decretará la cancelación y retirada de la licencia de conducir a los infractores. El Código Penal permite a los jueces imponer la privación del derecho a conducir vehículos a motor como una pena obligatoria o accesoria para aquellos conductores que pongan en peligro la seguridad de terceros portando o utilizando estas herramientas prohibidas.

Las sanciones económicas más severas

Más allá del ámbito judicial que retira el carnet, la posesión de estos objetos en el coche activa severas penalizaciones administrativas contempladas en la Ley de Seguridad Ciudadana. Dependiendo de la gravedad del elemento hallado en la guantera o el maletero, las sanciones se dividen de la siguiente manera: