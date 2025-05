Baja el precio de los celulares: el Gobierno confirmó a partir de qué fecha serán más baratos

Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni detalló las nuevas medidas que el Gobierno nacional implementará en relación con la importación de productos electrónicos, con foco en los teléfonos celulares.

El anuncio central fue la eliminación total de los aranceles de importación para estos dispositivos, una medida que se aplicará de manera escalonada. El objetivo es generar una baja en los precios de los productos electrónicos y alinear los valores del mercado argentino con los de los países vecinos.

Cambios en la compra de celulares: qué anunció el Gobierno

Según los registros presentados por el vocero presidencial, un celular de alta gama en Argentina cuesta alrededor de u$s 2566, una cifra significativamente superior a la de otros países, donde el mismo dispositivo se consigue por valores que oscilan entre los u$s 1011 y u$s 1290.

La primera etapa de la nueva medida comenzará en los próximos días, una vez publicado el decreto en el Boletín Oficial. En esta, los aranceles actuales, que son del 16%, se reducirán al 8% . La segunda etapa entrará en vigencia el 15 de enero de 2026, cuando los aranceles se eliminarán por completo, llevando la tasa al 0% .

Junto a esta modificación, el Gobierno también bajará los impuestos internos que actualmente pagan celulares, televisores y aires acondicionados importados. En concreto, la alícuota descenderá del 19% al 9,5%.

Además, para los productos fabricados en Tierra del Fuego, la reducción será aún mayor, pasando del 9,5% al 0%, eliminando completamente la carga impositiva interna.

Según Adorni, estas medidas buscan corregir distorsiones en los precios, ya que "un celular con tecnología de alta gama cuesta el doble en Argentina que en Brasil o Estados Unidos". Incluso, ilustró que muchos argentinos optaban por viajar al exterior para comprar un celular , ya que el ahorro compensaba el costo del pasaje y el alojamiento.

Con estas modificaciones, el Gobierno estima que los precios de los electrónicos importados bajarán al menos un 30%, acercando los valores locales a los del resto de la región.

Compras internacionales: ¿cuáles son los nuevos cambios que anunció el Gobierno?

Durante su discurso en la Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni detalló los principales puntos de la medida, que busca aliviar la carga impositiva sobre los productos electrónicos e impulsar el consumo.

Eliminación total de los aranceles de importación para celulares:

Actualmente, estos son del 16% y pasarán a ser del 0%. La implementación será gradual, en dos etapas:

Primera etapa : la alícuota bajará del 16% al 8%, con efecto inmediato.

: la alícuota bajará del 16% al 8%, con efecto inmediato. Segunda etapa: la eliminación completa regirá a partir del 15 de enero de 2026.

Reducción de los impuestos internos:

Para celulares, televisores y aires acondicionados importados, la alícuota bajará del 19% al 9,5%.

Para los productos fabricados en Tierra del Fuego, el impuesto se reducirá del 9,5% al 0%.

Impacto esperado en los precios:

Se estima una baja de al menos un 30% en los productos electrónicos importados, lo que permitirá equiparar los valores con los de los países vecinos.

Compromiso con la baja impositiva:

Según Adorni, a medida que se consolide el superávit fiscal, se continuará reduciendo la presión tributaria.

Efecto multiplicador en la economía:

El vocero explicó que al ahorrar un 30% en la compra de un celular, ese dinero puede destinarse al consumo de otros bienes o al ahorro, lo que generará un efecto dinamizador en otros sectores.

Reducción general de la carga tributaria:

Adorni recordó que el Gobierno ya eliminó 19 impuestos, lo que representa el equivalente a dos puntos del Producto Bruto Interno (PBI).