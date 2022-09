Axel Kicillof comparó el atentado a Cristina Kirchner con el pedido del fiscal Diego Luciani de inhabilitación perpetua

Axel Kicillof condenó este viernes el atentado a Cristina Kirchner y advirtió que "de ninguna manera puede considerarse un hecho individual". El mandatario pidió, además, "terminar con los discursos de odio".

"Estamos ante una situación de gravedad, Todos estamos en un estado de conmoción. No lo vemos solo como un atentado a Cristina Kirchner, sino como un atentado a la democracia. Afortunadamente, gran parte de la oposición lo ve de la misma manera", señaló en conferencia de prensa.

Atentado a Cristina Kirchner: por qué no es un magnicidio según la Justicia en Argentina



Atentado a Cristina Kirchner: cómo afecta al viaje clave de Sergio Massa al FMI



Acompañado de Verónica Magario y todo su gabinete, Kicillof agregó: "Esto no es de ninguna manera un hecho que puede considerarse una cuestión individual o por el estado mental de una persona, cosa que todavía no conocemos. No quiero decir con esto que haya sido planificado, pero es imposible o malintencionado considerarlo así".

En esa línea, afirmó: "El objetivo ayer era terminar con la vida de la Vicepresidenta. No puedo dejar de asociarlo a lo que dijo un exponente del sector judicial (el fiscal Diego Luciani) que buscaba erradicarla de la vida política prohibiéndole la participación de forma perpetua como candidata. El paralelismo es inevitable".

No puedo dejar de asociarlo a lo que dijo un exponente del sector judicial (el fiscal Diego Luciani) que buscaba erradicarla de la vida política prohibiéndole la participación de forma perpetua como candidata. El paralelismo es inevitable.

"Y hemos visto a medios y sectores de la sociedad con horcas, guillotinas y volsas mortuorias. No es producto de un desquiciado o de si la custodia reaccionó o no reaccionó", expresó.

El mandatario bonaerense confirmó, por último, que participará de la movilización a Plaza de Mayo junto al presidente Alberto Fernández.



La Legislatura de la provincia de Buenos Aires convocó a una reunión especial para el próximo lunes al mediodía

INHABILITACIÓN PERPETUA: el PEDIDO EL FISCAL LUCIANI

El fiscal federal Diego Luciani, vale recordar, pidió 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos para Cristina Kirchner, en el marco del juicio por la obra pública.

Este pedido se extendió a los otros 11 ex funcionarios involucrados para quienes se les solicitó penas que van de los 6 a 12 años.