¿Axel es Futuro? Los puntos que ponen en jaque la campaña en solitario de Kicillof

"Esto va camino a la unidad", le confesó un ministro de Axel Kicillof a El Cronista. La charla había empezado por las derivaciones del $LIBRA gate, que confirmaron varias sospechas que siempre existieron sobre el entorno de Javier Milei y, fundamentalmente, su hermana Karina, quien a su vez aprovechó el gaffe de la entrevista con Jonatan Viale para tirarle con un balde de acusaciones a Santiago Caputo.

En el peronismo hubo una única reacción, la de salir como loco para buscar un daño total al Gobierno , pidiendo juicio político o sumándose a una comisión investigadora que nadie sabe cómo puede terminar. La impotencia los ciega y los debilita. Todavía no entendieron que la bronca de la gente con Cristina y Alberto es más grande que cualquier enchastre que haga el Gobierno, aunque en plata superen los escándalos de los bolsos de José López y Antonini Wilson juntos.

Las cripto monedas son muchas más sofisticadas que el "físico" que se contaba en La Rosadita y, por ahora, la gente elige creer, a pesar de que aparecieron asombrosas similitudes entre lo que hacía Daniel Muñoz, el tristemente famoso secretario privado de Néstor Kirchner, quien con la simple función de abrepuertas se enriqueció hasta el infinito.

Lamentablemente, para el mileísmo no es la única similitud con Néstor y Cristina, aunque sí la más escandalosa. El modo de tomar decisiones, lo inconsulto de sus actos, la falta de filtros y la búsqueda permanente de traidores hace que cada vez sean menos los funcionarios y dirigentes en condiciones de pedir una explicación.

Y esta es la nueva preocupación que tiene el peronismo. "Nos estamos mirando en el espejo... Hacen y reaccionan igual que nosotros. No les sirve algo, lo sacan. Deben aprobar otra cosa, la compran. No hay tu tía. Son tan peronistas que me dan ganas de trabajar con ellos " le confesó un dirigente gremial que deambula en la cercanía de la cúpula de la CGT y todos los días quiere que Axel Kicillof s e anime a enfrentar a su creadora política , la ex presidenta de la Nación.

En el tablero imaginario que tiene el gobernador para mover sus piezas hay varios caminos trazados, todos con similares grados de complejidad. El primero y más seguro es insistir con la unidad, "aunque duela", con Massa, Máximo y Cristina Kirchner , proponiendo un reparto equitativo de lugares en las listas legislativas provinciales y nacionales para pelear por un tercio, al menos, de los votos de la Provincia y especular con la continuidad del PRO y La Libertad Avanza como fuerzas independientes entre sí.

Para que suceda eso, que también le calmaría las tensiones parlamentarias y le podría abrir la puerta para tratar los temas de su interés que quedaron pendientes por tanta tensión en fin de año, la paridad debería ser tal que el camporismo debería resignar mucho más de lo que pretende y casi transformarse en un partenaire de los que siempre quedaron relegados, Kicillof incluido, a la hora de colar a uno de los suyos en las nóminas de candidatos.

A pesar de las advertencias públicas brindadas por una docena de intendentes y dirigentes territoriales de peso, el gobernador todavía no habilitó una secretaría para los que no se sienten integrados, pero que hace rato están muy lejos de La Cámpora. En la lista pueden incluirse a los intendentes Julio Zamora, Fernando Gray, Guillermo Britos, Pablo Descalzo, Juan José Mussi y Lucas Ghi , entre otros, más exintendentes como Juan Zabaleta y Osvaldo Cáffaro. A ellos los une la necesidad de construir una alternativa política que ya esbozaron Jorge Ferraresi y Mario Secco.

"Desde hace tiempo somos casi cuarenta intendentes los que estamos con Axel, y nos mantuvimos cerca a pesar de las amenazas que todos los días sufrimos". Uno de los que hoy está ahí es Mariano Cascallares, antiguo aliado político de Martín Insaurralde, jaqueado por La Cámpora a nivel local, mientras que el incipiente candidato a gobernador, Federico Achaval, ya da muestra de tener más autonomía que la que venía mostrando.

Así todo, Kicillof no pudo conseguir la cantidad de firmas necesarias para demostrar su fortaleza e iniciar su campaña Axel es Futuro. Quizás el 5 de marzo, fecha prevista para dar su discurso de inicio de las sesiones ordinarias bonaerenses.

Esos intendentes "sueltos" no tienen un Massa como en 2013 y la mayoría mantiene su independencia a cualquier "orga" por motivos mucho más personales y de diseño municipal que por otra cosa. Sin embargo, hay una alta chance que muchos de estos jefes comunales se junten en sus respectivas secciones electorales para aprovecharse de que la elección provincial es con otra boleta que la nacional y proponer sus propios candidatos, más allá de lo que terminen definiendo a nivel nacional.

El "desdoblamiento" de la fecha electoral aún no está definida. Para Massa lo mejor sería hacerla con posterioridad a la discusión nacional, prevista para octubre, porque solo los intendentes ya quedarían liberados para jugar a fondo. Antes o después implica el mismo riesgo, supone la mayoría, que pretende unidad y adelantamiento electoral, algo que no convence al excandidato a presidente de Unión por la Patria ni a sus socios de la familia Kirchner.

Kicillof, además, sufre por la falta de dinero para convocar a una elección en mayo próximo. Si lo hace de manera "concurrente", el mismo día que la nacional, pero con dos cuartos oscuros paralelos, le ahorraría toda la logística electoral. Si lo hace de manera autárquica, los costos de traslado, seguridad y Justicia hoy aparecen inalcanzables, entre otras cosas, porque las prioridades siguen siendo otras.

La única sonrisa en el campo del peronismo k lo ofrece la decisión libertaria de no acordar con el PRO. Lo dijo con todas las letras el presidente del partido en el orden provincial, Sebastián Pareja, en un plenario de la Primera Sección Electoral que compartió con los referentes de Patricia Bullrich, con quien tiene mucho mejor feeling que con los de José Luis Espert. Por eso no sorprendió que, luego de mucho tiempo, Mauricio Macri juntara a los principales referentes sub-40 en el quincho de Jorge Triaca para impulsarlos a "inmolarse" en soledad, quizás con algún radical al estilo Cambiemos, pero sin "los violetas" como socios.

A diferencia de lo que piensan los que quieren un acuerdo "a como dé", expresado en la reunión de la calle Balcarce los otros días, la mayoría de los territoriales, que sienten en la cotidianeidad el destrato que reciben, no quieren saber nada con arreglar con la "nueva ola". Si bien en política todo es posible, hoy hay más chances de que los ex cambiemistas, incluidos los radicales, sigan con su propia marcha evitando encontrarse con los mileístas en la Provincia de Buenos Aires.

Los que no ven esta estrategia como válida para "sobrevivir" empezaron a buscar otros "palos donde rascarse" y, acompañados por los diputados nacionales Mariano Campero y Luis Picat, fueron hasta Tres de Febrero para ponerse a disposición de la campaña a gobernador de Diego Valenzuela. Con ellos estuvieron media docena de concejales de diferentes municipios de la primera sección electoral, quienes sin ruborizarse pasaron de apoyar a Facundo Manes en la última interna a las Fuerzas del Cielo . Ya se prueban la peluca también.

En paralelo, el ex presidente del bloque de senadores de María Eugenia Vidal y ex aliado de Gustavo Posse, Roberto Costa, está armando una puesta en escena similar con más de una docena de concejales y ex intendentes de raigambre vecinalista en Pilar, con la tutela del jefe seccional, Ramón Vera.