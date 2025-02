Rating, invitados y discurso clave: qué va a pasar el sábado en el mensaje de Milei

Restan unos pocos días para que Javier Milei se apersone en el Congreso de la Nación a dar sus palabras ante la Asamblea Legislativa, en donde inaugurará el período de sesiones ordinarias. Este 1 de marzo, el Presidente buscará dar a conocer la hoja de ruta de su gestión en un año clave signado por las elecciones y la necesidad de seguir manteniendo las expectativas en relación a la sostenibilidad del programa económico.

El discurso será transmitido por cadena nacional, la cual comenzará algo antes de las 21 horas del sábado. Lo mismo que se hizo en 2024, cuando se justificó que ese horario era más cómodo para que la audiencia pudiera sintonizar el acto en sus casas.

Será la cuarta vez que Milei se presente en el Palacio del Congreso. Lo hizo al asumir el 10 de diciembre de 2023, hablando de espaldas al Parlamento. También para las sesiones ordinarias del año pasado y el 15 de septiembre para presentar el Presupuesto.

Esta vez, el evento caerá en el inicio del fin de semana largo por carnaval que durará hasta el martes próximo. Es por eso que en Casa Rosada prevé que no se repitan los altísimos números de rating que el Presidente logró en la edición anterior: con 49 puntos según las empresas medidoras de televisión.

Aun así, en el círculo libertario se esmeraban en que la expectativa previa se mantuviera y que las cosas que funcionaron en el discurso del año pasado se repitan: habrá un atril particular para que Milei se ubique adelante de la vicepresidenta Victoria Villarruel y Martín Menem, irá con la banda y el bastón presidencial y tendrá un discurso cercano a los cuarenta minutos.

Javier Milei en su primer discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias.

Se trata de un acto en el que confluyen la organización de las áreas de protocolo de Victoria Villarruel (Senado), Martín Menem (Diputados) y de Karina Milei (a través de la Secretaría General de la Presidencia). Los últimos dos mantienen constante contactos, incluso presenciales: ayer Menem estuvo prácticamente todo el día en Casa Rosada.

De cualquier manera, es tradición que la organización del evento sea de más responsabilidad del Senado pese a que los discursos se dan en el recinto de Diputados. Desde el área de Villarruel se muestran propensos a colaborar: según afirman fuentes legislativas, son ellos quienes deben recibir instrucciones del área de Karina.

Pese a ese diálogo, en el círculo de los hermanos Milei afirman que no hubo diálogo entre ellos y la primera en la sucesión presidencial. "No tenemos nada que hablar con esa mujer", dijo una fuente cercana a ambos, que pese a hacer énfasis en el malestar que sigue habiendo no está en riesgo el saludo y la recorrida protocolar que harán ambos cuando el Presidente llegue al Congreso.

Victoria Villarruel, Javier Milei y Martín Menem un año atrás en la Asamblea Legislativa

Entre los asistentes estarán los miembros de la alta cúpula gubernamental. En particular, los ministros y algunos secretarios presidenciales saldrán todos juntos desde Casa Rosada, llegando unos minutos antes que Milei.

Estos funcionarios se ubicarán al lado del atril en el que estará el Presidente. Del otro lado se invitará a expresidentes, gobernadores, integrantes de las Fuerzas Armadas y del Poder Judicial. Entre estos últimos están englobados los jueces de la Corte Suprema de Justicia: allí se dará una imagen de alto vuelo, ya que Milei invitará a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los flamantes integrantes del máximo tribunal designados por decreto.

Aunque hay listado de presuntos presentes, en los últimos días se confirmó que no habrá asistencia completa. El bloque de Unión por la Patria en el Senado, liderado por José Mayans, confirmó que no irá. Su contraparte de Diputados no definió una postura. Sí se espera una presencia reducida por parte de algunos bloques menores de Diputados como Democracia para Siempre y Frente de Izquierda-Unidad.

Qué se espera sobre para el discurso

En los pasillos palaciegos se especula de que Milei hablará cerca de cuarenta minutos. Algo parecido a lo que hizo el año pasado, en donde habló de la herencia que recibió del Frente de Todos, del ajuste fiscal que iba a sostener durante todo el año y de su principal anuncio para aquellos meses: el Pacto de Mayo, que englobó "10 puntos para refundar Argentina".

El discurso todavía no está definido. La confección del mismo está liderada por el mismo Milei y su asesor presidencial, Santiago Caputo, quien está a cargo de la estrategia discursiva y de comunicación de la Casa Rosada.

Santiago Caputo junto a Javier Milei

Un colaborador de Balcarce 50 afirmó a El Cronista que "no hay que esperar anuncios grandilocuentes". Según esboza, al tratarse de un año electoral la agenda legislativa va a verse mermada y no habrá grandes posibilidades de impulsar medidas propias. A esta lectura política se le suma el hecho de que la relación con varios bloques legislativos podría estar desgastada, aunque solamente para reformas ambiciosas: el Gobierno consiguió sancionar cuatro leyes en el último mes, pero todas tenían un consenso alto.

En otro sector de la Casa de Gobierno opinan que, de cualquier manera, hay que esperarse de que Milei haga su balance de todo el año pasado, justifique su plan de gobierno y que dé lineamientos sobre lo que hará este año. Pese a estar las elecciones, los libertarios deben rellenar el espacio que hay previo al comienzo de la campaña, la cual se demorará por la suspensión de las PASO.

Hay varias reformas que están en el tintero. Una de ellas es la del Código Penal, la cual apunta a tener 540 artículos repartidos en tres libros distintos. Esta prevé penas más severas en casos de delitos graves y reformas adicionales, se busca impedir el acceso a la libertad condicional bajo ciertos delitos, así como la posibilidad de decomisar los bienes antes de la condena penal para todos los delitos y garantizar mayor margen de maniobra para que las fuerzas de seguridad puedan obrar en "legítima defensa".

También está pendiente el proyecto de Ficha Limpia y el de Quebrantos, los cuales fueron impulsados durante las sesiones extraordinarias pero que no consiguieron sancionarse al final de la misma.