Mediante el decreto 37/2026, el Gobierno de Javier Milei oficializó este lunes un aumento del 2% y el pago de un bono de $50.000 para el personal de la Administración Pública Nacional correspondiente a diciembre.

Los montos se definieron en el marco del Acta de Acuerdo de la Comisión Negociadora Sectorial , realizada entre el 28 de noviembre y el 26 de diciembre, con participación de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Desregulación y el Ministerio de Economía.

Según consta en el acta de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, adjuntada como anexo de la normativa, la propuesta fue aceptada por la UPCN.

No obstante, ATE rechazó el acuerdo salarial en la última audiencia. Desde el gremio, su titular Rodolfo Aguiar aseguró que se trató de “una paritaria miserable y un bono que no alcanza ni siquiera para la sidra y el pan dulce”.

Al mismo tiempo, sostuvo que, en el 2025, los estatales quedaron " 14 puntos por debajo de la inflación ” y denunció que, desde que asumió Milei, el rubro perdió “cuatro salarios completos”. “Es muy difícil aceptar que existan otros sindicatos dispuestos a avalar semejante entrega”, aseveró.

En esa misma línea, apuntó: “Tienen que explicar a cambio de qué firman incrementos por debajo de la evolución de los precios, cuál es la contrapartida por permitir la demolición de los ingresos. A esta altura, en el Sector Público UPCN ya es socio de la motosierra. Este aumento vergonzoso se da en medio de una inflación en ascenso y anticipa un inicio de año altamente conflictivo”.

Pese a la negativa de ATE, el acta dejó asentado que el acuerdo quedó formalmente cerrado. “Se tiene por perfeccionado el presente acuerdo”, concluyó el texto.

Al mismo tiempo, la normativa también dispuso la prórroga de la vigencia de artículos clave del convenio sectorial SINEP y la entrada en vigencia del artículo 24 bis, incorporado en 2022 y homologado en 2023, que regula condiciones especiales de carrera y promoción dentro del sistema.

Nuevos montos para los profesionales de la salud

Al mismo tiempo, el Gobierno publicó el Decreto 36/2026, que actualiza las escalas salariales de los profesionales residentes nacionales que se desempeñan en hospitales e institutos del Ministerio de Salud y en el Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”.

De esta forma, se fijaron los siguientes montos mensuales en relación a diciembre:

$ 1.437.773 para jefes.

$ 1.343.479 para residentes de cuarto y tercer año.

$ 1.221.711 para segundo año.

$ 1.090.292 para primer año.

Por su parte, para el esquema de becas de este último grupo los valores fijados son:

$ 459.398 para jefes.

$ 417.723 para residentes de cuatro y tres años.

$ 379.686 para segundo año.

$ 345.174 para primer año.

La norma también sustituye incisos vinculados con licencias por exámenes (entre dos y tres días), y contempla licencias por enfermedad, tratamiento médico y acompañamiento terapéutico de un familiar a cargo , manteniendo condiciones previas.

Por último, se fijó el límite de retribución bruta mensual normal, habitual y permanente para agentes habilitados a realizar servicios extraordinarios en $ 771.912, excluyendo suplementos y compensaciones específicas.