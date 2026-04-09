El Gobierno Nacional oficializó un aumento del 7% para los empleados públicos del país, una medida que impactará a más de 1,2 millones de trabajadores estatales entre docentes, personal administrativo, Fuerza Pública, rama judicial y funcionarios del orden nacional. El ajuste salarial se aplicará de manera retroactiva desde enero de 2026, por lo que los servidores recibirán no solo su nuevo sueldo actualizado, sino también el pago acumulado correspondiente a los meses anteriores. La decisión quedó establecida mediante decreto y responde a las negociaciones adelantadas con las centrales sindicales, además del comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con este incremento, el Gobierno busca evitar que los sueldos del sector público pierdan poder adquisitivo frente al costo de vida y garantizar una mejora real en los ingresos. El incremento del 7% se aplicará sobre todos los niveles salariales del Estado. Esto significa que el aumento será proporcional según el sueldo actual de cada funcionario. Algunos ejemplos aproximados del reajuste: Además del nuevo sueldo, los empleados públicos recibirán el retroactivo acumulado desde enero, que en muchos casos puede superar los $600.000 dependiendo del salario y la antigüedad. Este ajuste también incorpora un componente adicional acordado en la negociación, con el objetivo de compensar el impacto de la inflación y evitar una caída del salario real. Sí. El decreto establece que el incremento salarial será retroactivo, lo que significa que los funcionarios recibirán la diferencia correspondiente desde enero hasta la fecha en que se liquide oficialmente el aumento. El pago retroactivo se verá reflejado en una sola nómina, lo que generará un ingreso adicional importante para los trabajadores del sector público. Este monto dependerá del sueldo base y del tiempo acumulado sin el ajuste. Para muchos empleados, el retroactivo representará varios cientos de miles de pesos adicionales, mientras que en niveles salariales más altos el pago podría ser superior. El ajuste no solo impacta el salario básico. El decreto también contempla la actualización proporcional de otros ingresos que reciben los empleados públicos. Entre ellos se incluyen: Esto significa que los funcionarios que reciben estos beneficios verán incrementos en todos esos rubros, no únicamente en su sueldo mensual. Desde el Gobierno señalaron que esta actualización integral busca mantener la coherencia del sistema salarial y evitar distorsiones entre los distintos componentes del ingreso. El incremento aplica para todos los trabajadores del sector público del orden nacional, incluyendo: En total, el ajuste beneficiará a más de 1,2 millones de empleados públicos en todo el país. El reajuste fue el resultado de una mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y las principales centrales sindicales. Durante las reuniones se analizaron más de 90 solicitudes relacionadas con salarios, carrera administrativa y condiciones laborales. El incremento del 7% se estructuró con base en: El Ejecutivo aseguró que la medida implica un esfuerzo presupuestal importante, pero necesario para sostener la estabilidad económica de los trabajadores del sector público. El acuerdo firmado también dejó establecida una fórmula para el próximo ajuste. Según lo pactado, el incremento del siguiente año se calculará con base en el IPC del 2026 más un 1,9% adicional. Esta metodología busca dar previsibilidad a los sueldos del sector público y evitar negociaciones prolongadas cada año. Además, permite que los empleados tengan claridad sobre la evolución futura de sus ingresos.