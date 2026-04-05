El escenario salarial para el personal de casas particulares en Argentina presenta una pausa en abril de 2026. Al no haberse sellado un nuevo acuerdo paritario, los haberes mensuales y el valor de la hora de trabajo mantienen los mismos montos que en marzo. A continuación, repasamos cómo quedan los sueldos básicos, qué adicionales siguen vigentes y cómo impacta el feriado del sector en el calendario de este mes. El sueldo de las trabajadoras de limpieza y tareas generales se rige por los valores fijados en la última negociación. Para quienes realizan tareas generales (limpieza, lavado, planchado), los montos son: Este mes cuenta con una fecha clave: el viernes 3 de abril, Día del Personal de Casas Particulares. Según la normativa vigente, este día es considerado no laborable y, en caso de que la trabajadora cumpla tareas, el empleador debe abonar la jornada con un 100% de recargo, tal como sucede con los feriados nacionales. Es importante tener en cuenta que en abril ya no se percibe el bono extraordinario que se otorgó a comienzos de año. Sin embargo, se mantienen dos adicionales obligatorios que pueden incrementar el bolsillo: La formalización de los trabajadores es un paso ineludible. Los empleadores deben realizar la inscripción a través de la web de ARCA (ex AFIP) utilizando su clave fiscal. El proceso es sencillo: se cargan los datos del empleado mediante su CUIL, se define el domicilio de trabajo, la modalidad (por hora o mensual) y se genera el recibo de sueldo oficial desde la misma plataforma. Esta registración es obligatoria sin importar la cantidad de horas que la persona trabaje en el hogar.