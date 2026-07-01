La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) cerró días atrás un nuevo acuerdo salarial con las cámaras del sector empleador, que establece una actualización para las remuneraciones devengadas durante julio de 2026.

El entendimiento incorpora $ 50.000 al salario básico de los trabajadores de jornada completa, comprendidos en la cuarta categoría prevista en el artículo 6 del Convenio Colectivo de Trabajo 589/10 .

Para las restantes categorías convencionales se incorporará una suma de $ 25.000, aplicándose los criterios de proporcionalidad previstos en el convenio. El acuerdo aclara que estos importes serán descontados de la suma fija remuneratoria establecida en el acuerdo salarial firmado el 30 de diciembre de 2025.

Aumento y nueva suma fija

Asimismo, las partes también acordaron aplicar un incremento del 2,1% sobre el salario básico de mayo de 2026 correspondiente a la cuarta categoría del convenio.

Este porcentaje también impactará sobre los adicionales convencionales y se aplicará de manera proporcional al resto de las categorías comprendidas en el CCT 589/10, conformando la remuneración correspondiente al mes de junio.

El acuerdo también redefinió la suma fija remuneratoria mensual, que a partir de julio queda establecida en $ 30.000 para los trabajadores de jornada completa. Para el resto de las categorías, el importe se liquidará de manera proporcional según la jornada laboral

Cuánto cobrarán los encargados de edificios en julio 2026

Con el nuevo acuerdo, algunos salarios superarán ampliamente el millón de pesos mensuales.

Entre las escalas más altas aparecen:

Encargado permanente sin vivienda

1° categoría: $ 1.348.432

2° categoría: $ 1.292.247

3° categoría: $ 1.236.063

4° categoría: $ 1.123.693

Mayordomo sin vivienda

1° categoría: $ 1.396.203

2° categoría: $ 1.338.028

3° categoría: $ 1.279.853

4° categoría: $ 1.163.503

Intendente

Todas las categorías: $ 1.638.992.

A esos valores todavía se suman adicionales vinculados con antigüedad, retiro de residuos, viáticos, limpieza, jardín, pileta y zonas desfavorables.

Qué adicionales cobran los encargados

El convenio contempla múltiples adicionales salariales.

Entre ellos figuran:

Plus por antigüedad.

Retiro de residuos.

Limpieza de coches.

Mantenimiento de jardines.

Limpieza de piletas.

Viáticos.

Adicional por zona desfavorable.

Plus por título de Encargado Integral de Edificio.

En algunos casos, esos conceptos elevan considerablemente el ingreso final mensual.