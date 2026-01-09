Murió la Ley de Alquileres: los inquilinos ya no deberán pagar el alquiler si sucede esto (foto: archivo).

Tras la derogación de la Ley de Alquileres y el esquema de libertad contractual que rige desde 2023, los aumentos de los alquileres quedaron atados a los índices de inflación que cada contrato haya definido. En la Ciudad de Buenos Aires, el IPCBA (Índice de Precios al Consumidor porteño) se consolidó como el principal parámetro de ajuste para miles de inquilinos.

En ese contexto, el dato de inflación de CABA correspondiente a diciembre es el que se utiliza para calcular los aumentos que entran en vigencia en febrero, mientras que el IPC nacional de noviembre, publicado por el INDEC, funciona como referencia para los contratos que usan el índice general.

¿Cuál fue la inflación de IPCBA de diciembre y por qué importa para febrero?

El Gobierno porteño informó que el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad correspondiente a diciembre fue de 2,7%. Este dato mide cómo evolucionaron los precios en CABA durante el último mes del año y se incorpora al cálculo de los contratos de alquiler que deben actualizarse en febrero.

Así, la eliminación de la Ley de Alquileres modificó el funcionamiento del mercado inmobiliario y dejó en manos de las partes la definición del mecanismo de ajuste. En la práctica, la mayoría de los contratos firmados en la Ciudad de Buenos Aires utiliza el IPCBA como referencia principal.

Esto se debe a que el índice porteño refleja con mayor precisión el costo de vida local, especialmente en rubros como vivienda, servicios, transporte y alimentos, que tienen un peso central en el gasto mensual de los hogares.

Para los alquileres que tienen ajustes trimestrales, cuatrimestrales o semestrales, el IPCBA de diciembre se suma a los meses anteriores del período pactado y define el porcentaje total que se aplica sobre el valor vigente del alquiler.

¿Cuál fue el último dato del IPC nacional del INDEC que se usa como referencia?

A nivel país, el INDEC informó que el IPC de noviembre fue del 2,5%, lo que llevó la inflación acumulada del año al 31,4%. Ese es el último dato nacional disponible y el que utilizan los contratos que no ajustan por IPCBA.

Mientras no se publique el IPC de diciembre a nivel nacional, ese valor sigue siendo la referencia para quienes tienen cláusulas atadas al índice general.

¿Cómo se calcula el nuevo valor del alquiler con el IPC de CABA?

El mecanismo es acumulativo. Primero se identifica el plazo de actualización establecido en el contrato y luego se suman los IPCBA de cada mes del período correspondiente. Por ejemplo, un contrato que se ajusta cada tres meses tomará los datos de octubre, noviembre y diciembre, y ese total se aplicará sobre el monto que se venía pagando para definir el nuevo alquiler desde febrero.