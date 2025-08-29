Aumentan los alquileres: cuánto van a pagar los inquilinos a partir de septiembre

Desde septiembre de 2025 los inquilinos de todo el país podrán enfrentar nuevos aumentos en sus contratos de alquiler. El monto final a pagar dependerá del tipo de contrato firmado y del índice que se use para calcular los ajustes.

¿Cómo se actualizan los alquileres según el contrato?

En Argentina conviven distintos sistemas de actualización de alquileres según la fecha en la que se firmó el contrato:

Contratos entre julio 2020 y octubre 2023: siguen regidos por la Ley 27.551, que fijaba un único ajuste anual por ICL (Índice de Contratos de Locación).

siguen regidos por la Ley 27.551, que fijaba un único ajuste anual por ICL (Índice de Contratos de Locación). Contratos entre octubre y diciembre de 2023: se ajustan cada seis meses con el Coeficiente Casa Propia (CCP).

se ajustan cada seis meses con el Coeficiente Casa Propia (CCP). Contratos desde diciembre de 2023 en adelante: se encuadran en el DNU 70/23, que permite pactar libremente la frecuencia e índice de actualización. En la práctica, la mayoría se ajusta cada tres meses con el IPC (Índice de Precios al Consumidor).

¿Cuánto aumenta el alquiler en septiembre 2025 con ajuste anual por ICL?

Los contratos alcanzados por la vieja Ley de Alquileres de 2020 tendrán un fuerte aumento en septiembre 2025. El ajuste anual por ICL será del 50,3% respecto al monto vigente en agosto.

Por ejemplo, un alquiler de $ 650.000 pasará a $ 977.341 o alquiler de $ 500.000 subirá a $ 751.800.

¿Cuánto aumenta el alquiler en septiembre 2025 con ajuste trimestral por IPC?

Para los contratos que se actualizan cada tres meses por inflación, el aumento estimado es del 5,5%, aunque el dato final dependerá de la inflación de agosto que se publica el 10 de septiembre.

Por ejemplo, un alquiler de $ 700.000 pasaría a vale alrededor de $ 735.740 entre septiembre y noviembre. En algunos contratos, las partes pactan calcular el ajuste recién cuando el INDEC publica todos los índices del trimestre, lo que puede generar un leve retraso en el pago de la diferencia.

El costo de los alquileres puede variar dependiendo al zona de la propiedad y el tipo de locación.

¿Cuánto cuesta alquilar en septiembre 2025?

Más allá de los ajustes de contratos vigentes, quienes busquen mudarse o renovar se encontrarán con valores elevados en el mercado. Según Zonaprop, en la Ciudad de Buenos Aires los precios promedio son:

Monoambiente (40 m²): $ 571.653 por mes.

(40 m²): $ 571.653 por mes. Dos ambientes (50 m²): $ 668.538 por mes.

(50 m²): $ 668.538 por mes. Tres ambientes (70 m²): $ 896.504 por mes.

En julio, los alquileres en Capital Federal subieron un 2% mensual y acumularon un 43,9% en el último año.