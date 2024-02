Aumenta la nafta por un impuesto clave para Caputo: cuánto suma a la caja estatal

Desde este viernes 1 de marzo podrían volverán a incrementarse los combustibles, debido a dos factores que presionan en los precios: la aplicación de un impuesto y el camino hacia un precio de paridad de exportación y de importación.

Fuentes de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (Cecha) anticiparon que el incremento estará en torno al 4% por el traslado a precios que implicará la aplicación del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono (ICL e IDC).

Desde marzo, este tributo subirá 50%. Si la suba se traslada plenamente al precio de la nafta, podría aumentar 4,4% en la Ciudad de Buenos Aires y un 3,8% en Córdoba, según un informe del IARAF. Así, el litro de nafta súper pasaría en CABA de $750 a $783 y en Córdoba, de $858 a $891. Si bien las empresas podrían optar por bajar el precio del combustible para compensar la suba del impuesto y que no se traslade al surtidor, esto no es lo que suele ocurrir cuando se aplica el ICL.

En el caso del gasoil, el aumento del impuesto será de $21,29 de aumento en pico de surtidor. Porcentualmente sobre precios vigentes implicará una suba del 2,7%, estimó Cristian Bergmann, consultor energético.

Impuesto clave para Caputo

La aplicación de este impuesto se había congelado durante el gobierno de Alberto Fernández. En febrero, el ministro de Economía, Luis Caputo, definió que se vuelva a aplicar, en cuotas. De hecho, se volvió una pieza fundamental en el plan oficial para sostener el superávit fiscal tras la caída de la ley ómnibus. Según Caputo, este tributo aportará 0,5% del PBI a la recaudación durante el 2024.

De hecho, la recaudación por este tributo podría ser de $3.839.106 millones en 2024, según un trabajo de Catheda, y esto sin tener en cuenta las actualizaciones trimestrales de este año. Sería un salto de 630% con respecto al año pasado, donde recaudó tan solo cerca de $530 mil millones.

En 2023 se vendieron en estaciones de servicio 18.500 millones de litros de combustible, de los cuales el 56% fue nafta y el 44%, gasoil, informó Bergmann. Para conocer con precisión el dato de recaudación habrá que ver cuánto combustible se vende, en un año recesivo, y de cuánto es la inflación del 2024, dado que marca cómo se irá moviendo el ICL.



El impuesto se había congelado durante años, por lo que la vuelta de su aplicación se definió en cuatro etapas. La primera ocurrió en febrero, cuando la nafta se incrementó un 6%. La segunda se implementará ahora en marzo, con un incremento del impuesto de monto fijo de $33, que eleva el tributo desde $65 por litro a $98, es decir, un incremento del 50%.

Esta actualización se corresponde con la inflación del primero y segundo trimestre del año 2023. Restan dos etapas, en abril y mayo. Luego, a fines de junio, debería actualizarse de acuerdo a la inflación del INDEC del primer trimestre de 2024. Y así sucesivamente, de acuerdo a la legislación del tributo.

El camino al export/import parity

Además, hay otros factores que pueden impactar en el litro de nafta. Uno es el precio export parity: la Secretaría de Energía y las petroleras coinciden en que la "señal de precios" es clave para fomentar la inversión. Por eso, sector público y privado consideran que el barril de petróleo debería venderse en el mercado interno al mismo precio de exportación. Sin embargo, esto todavía no ocurre.

En el mercado, las refinadoras adquieren el barril a un precio en torno a los u$s 65, lejos de los u$s 80 a nivel internacional. En diciembre, ese barril criollo se vendía a u$s 56. Por lo que se fue cerrando la brecha, pero "todavía falta", señalaban en una petrolera. "En 6 meses creemos que va a cerrarse", agregaron, por lo que dejará de existir el barril criollo y el precio del mercado interno se equiparará con el de exportación.

Respecto a los cálculos sobre paridad de importación, según cálculos de Bergmann, está en el orden del 15% para encontrar el equilibrio, dado que el litro de nafta importado está en torno a u$s 1,20.