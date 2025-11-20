La Asignación Familiar (SUAF) que se abona por cada menor de 18 años, tendrá un nuevo valor de $ 61.252

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará un aumento del 2,3% en los montos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) en diciembre de 2025.

Esta actualización responde a la fórmula de movilidad vigente, que se modifica según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de hace dos meses. Como la inflación de octubre fue de ese porcentaje, entonces dicho valor determinó el aumento que percibirán los beneficiarios en el último mes del año.

ANSES: con aumento confirmado, cuánto cobro en diciembre de 2025

La Asignación Familiar (SUAF) que se abona por cada menor de 18 años, tendrá un nuevo valor de $ 61.252 para los beneficiarios del primer rango de ingresos.

En tanto, la Asignación Familiar (SUAF) con discapacidad alcanzará los $ 199.433.

Estos beneficiarios cobran el haber mensual y no reciben el pago de la Tarjeta Alimentar.

ANSES SUAF: cuál es el límite de ingreso para poder cobrar

La actualización por IPC no solamente determina el monto de los pagos. También eleva los topes de ingresos que determinan el acceso a estas asignaciones.

Con la actualización, el tope individual será de $ 2.511.023, mientras que el grupo familiar no podrá superar los $ 5.022.047.

ANSES: cuáles son los montos para cobrar SUAF en diciembre 2025

Los montos del Salario Familiar por Hijo para julio 2025 será el siguiente:

Ingreso familiar hasta $ 891.041: $ 61.252

Entre $ 891.041,01 y $ 1.306.800: $ 41.297

Entre $ 1.306.800,01 y $ 1.508.746: $ 24.973

Entre $ 1.508.746,01 y $ 4.718.516: $ 12.877

Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad

Hasta $ 891.041: $ 199.433

Entre $ 891.041,01 y $1.306.800: $ 141.039

Desde $ 1.306.800,01 en adelante: $ 89.012

¿Quiénes cobran SUAF?

Las Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF) están destinadas a los trabajadores en relación de dependencia a los titulares de la ley de riesgos del trabajo, monotributistas, trabajadores temporarios y rurales, titulares del sistema previsional, entre otros a diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH).