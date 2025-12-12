PAMI indicó que las credenciales válidas cuentan con un código QR.

PAMI avanzó en la digitalización de sus servicios e incorporó en su aplicación Mi PAMI un sistema que permite solicitar turnos médicos directamente desde el celular. La herramienta agiliza la atención, evita filas en las agencias y facilita la organización de los trámites para jubilados y pensionados en todo el país.

La actualización forma parte del proceso de modernización del organismo, que busca centralizar gestiones y mejorar la accesibilidad para los más de cinco millones de afiliados.

¿Qué permite hacer la nueva función de Mi PAMI?

La app ahora cuenta con un sistema que simplifica el pedido de turnos. A través de esta herramienta, los afiliados pueden:

Elegir el trámite que necesitan realizar

Seleccionar la fecha y el horario disponibles

Confirmar la solicitud en pocos pasos

Recibir el comprobante del turno en el teléfono

Obtener recordatorios automáticos el día anterior y dos horas antes del turno

El objetivo es reducir ausencias, evitar reprogramaciones y mejorar el flujo de atención en las oficinas.

Cómo sacar turnos desde el celular: paso a paso

Para obtener un turno desde la aplicación, PAMI detalló la siguiente secuencia:

Ingresar a la app Mi PAMI

Seleccionar el trámite correspondiente

Elegir fecha y franja horaria

Confirmar la solicitud

Revisar la documentación requerida en la descripción del turno

La herramienta también permite cancelar el turno desde la misma aplicación en caso de no poder asistir, lo que libera el cupo para otro afiliado.

¿Qué ventajas ofrece este nuevo sistema para los afiliados?

La implementación del turno digital apunta a mejorar la experiencia de los usuarios y reducir la congestión en las oficinas. Entre los beneficios más destacados se encuentran:

Menor tiempo de espera

Mayor comodidad para personas mayores

Información clara y detallada sobre cada trámite

Acceso desde cualquier teléfono con la app instalada

Organización más eficiente en las agencias

Posibilidad de cancelar turnos en tiempo real

¿Qué otras gestiones se pueden realizar desde Mi PAMI?

Mi PAMI es la plataforma central para realizar trámites sin necesidad de acercarse a una oficina. Actualmente permite gestionar:

Credencial digital con código QR

Acceso a medicamentos y tratamientos

Consulta de cartilla médica

Solicitud de prestaciones

Información de turnos y consultas previas

Para quienes no utilizan el celular con frecuencia, la credencial digital puede descargarse e imprimirse, lo que facilita su uso cotidiano.