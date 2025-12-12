En esta noticia
PAMI avanzó en la digitalización de sus servicios e incorporó en su aplicación Mi PAMI un sistema que permite solicitar turnos médicos directamente desde el celular. La herramienta agiliza la atención, evita filas en las agencias y facilita la organización de los trámites para jubilados y pensionados en todo el país.
La actualización forma parte del proceso de modernización del organismo, que busca centralizar gestiones y mejorar la accesibilidad para los más de cinco millones de afiliados.
¿Qué permite hacer la nueva función de Mi PAMI?
La app ahora cuenta con un sistema que simplifica el pedido de turnos. A través de esta herramienta, los afiliados pueden:
- Elegir el trámite que necesitan realizar
- Seleccionar la fecha y el horario disponibles
- Confirmar la solicitud en pocos pasos
- Recibir el comprobante del turno en el teléfono
- Obtener recordatorios automáticos el día anterior y dos horas antes del turno
El objetivo es reducir ausencias, evitar reprogramaciones y mejorar el flujo de atención en las oficinas.
Cómo sacar turnos desde el celular: paso a paso
Para obtener un turno desde la aplicación, PAMI detalló la siguiente secuencia:
- Ingresar a la app Mi PAMI
- Seleccionar el trámite correspondiente
- Elegir fecha y franja horaria
- Confirmar la solicitud
- Revisar la documentación requerida en la descripción del turno
La herramienta también permite cancelar el turno desde la misma aplicación en caso de no poder asistir, lo que libera el cupo para otro afiliado.
¿Qué ventajas ofrece este nuevo sistema para los afiliados?
La implementación del turno digital apunta a mejorar la experiencia de los usuarios y reducir la congestión en las oficinas. Entre los beneficios más destacados se encuentran:
- Menor tiempo de espera
- Mayor comodidad para personas mayores
- Información clara y detallada sobre cada trámite
- Acceso desde cualquier teléfono con la app instalada
- Organización más eficiente en las agencias
- Posibilidad de cancelar turnos en tiempo real
¿Qué otras gestiones se pueden realizar desde Mi PAMI?
Mi PAMI es la plataforma central para realizar trámites sin necesidad de acercarse a una oficina. Actualmente permite gestionar:
- Credencial digital con código QR
- Acceso a medicamentos y tratamientos
- Consulta de cartilla médica
- Solicitud de prestaciones
- Información de turnos y consultas previas
Para quienes no utilizan el celular con frecuencia, la credencial digital puede descargarse e imprimirse, lo que facilita su uso cotidiano.