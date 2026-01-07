En esta noticia

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) recordó que los jubilados y pensionados afiliados podrán acceder a un beneficio clave en enero. Se trata de una cobertura total en anteojos para los especialistas diagnosticados con problemas oftalmológicos.

Cuántos pares de anteojos cubre PAMI por año

La obra social permite tramitar sin costo uno de estos anteojos por cada año prestacional:

  • Un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos
  • Un par de lentes bifocales.

La elección depende de la necesidad del afiliado y de la prescripción del oftalmólogo.

Quiénes pueden tramitar los anteojos gratuitos

El trámite puede ser realizado por el afiliado tras ser atentido por un oftalmólogo de la cartilla. También, podrán ser solicitados por un familiar o apoderado en caso el titular no pueda trasladarse. En estos casos se deberá presentar la documentación correspondiente.

Cuáles son los documentos necesarios para tramitar los anteojos gratis

  • Documento Nacional de Identidad (DNI).
  • Credencial de afiliación a PAMI.
  • Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un médico oftalmólogo de cartilla, que incluya prescripción, firma, sello y matrícula. La OME tiene una validez de 150 días y no se imprime, ya que queda cargada en el sistema.
  • Escala FIN para uso de bifocales por primera vez, solicitada según criterio de cada agencia. Si el afiliado no se adapta, no podrán entregarse lentes de cerca y lejos por separado

Paso a paso: cómo solicitar los anteojos gratis del PAMI

Desde la obra social informaron el paso a paso para solicitar los anteojos:

  • Pedir turno con un oftalmólogo de la cartilla.
  • Obtener la Orden Médica Electrónica con la prescripción correspondiente.
  • Elegir una óptica habilitada dentro de la cartilla PAMI.
  • Presentarse con DNI, credencial y OME cargada en el sistema.
  • Probar el modelo de anteojos y confirmar la adaptación.
  • Retirar los lentes cuando la óptica indique la fecha de entrega.