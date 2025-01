Atención conductores: el requisito por el que no podrán circular en enero 2025

Para poder circular en Argentina sin problemas, los conductores deberán tener los papeles y las gestiones en regla de acuerdo a las normativas que establece la Ley Nacional de Tránsito.

Entre ellas la Verificación Técnica Vehicular (VTV) es una de las más importantes, ya que garantiza el correcto funcionamiento del vehículo para circular en la vía pública de forma segura.

Los conductores que no cuenten con esta gestión al día no podrán conducir libremente en el territorio argentino. Quienes no cumplan con el requisito podrán tener multas de alto costo.

¿Qué evalúa la VTV?

La VTV es un trámite vial obligatorio que consiste en una revisión periódica para constatar el estado mecánico y de la emisión de gases contaminantes de los automotores.

Los vehículos que no cumplan con lo determinado por las autoridades no podrán circular, ya que estos podrían atentar contra la seguridad vial general.

Los conductores deberán realizar la gestión anualmente.

¿Qué pasa si no se aprueba la VTV?

Los conductores que no cumplan con los requisitos y no logren aprobar la evaluación deberán volver a solicitar un turno 60 días después de la inspección.

En este período, los propietarios deberán arreglar los problemas o fallas señaladas en la evaluación anterior.

Quienes incumplan y circulen sin el documento tendrán que pagar la multa correspondiente. La sanción puede ir desde las 300 a las 1000 UF, que equivale a $ 400.800 hasta $ 1.336.000.

¿Cuánto cuesta la VTV?

Los autos que quieran realizar la VTV en la ciudad de Buenos Aires deberán abonar un monto de $ 38.014,57 y las motos particulares deberán pagar $ 14.293,73.

Quienes deban hacer la gestión en la Provincia de Buenos Aires deben pagar el costo de verificación de acuerdo con el tipo de vehículo:

VEHÍCULOS hasta 2.500 Kg $ 44.175,21

VEHÍCULOS de más de 2.500 Kg $ 79.515,38

REMOLQUES, SEMIREMOLQUES y ACOPLADOS hasta 2.500 Kg $ 26.505,13

REMOLQUES, SEMIREMOLQUES y ACOPLADOS de más de 2.500 Kg $ 39.757,69

MOTOVEHÍCULOS de más de 50cc y hasta 200cc $ 17.670,09

MOTOVEHÍCULOS de más de 200cc y hasta 600cc $ 26.505,13

MOTOVEHÍCULOS de más de 600cc $ 35.340,17

Los conductores que se encuentren exentos del pago, deberán realizar la gestión.

¿Cómo sacar turno para hacer la VTV?

Los interesados en realizar el trámite deberán ingresar en la web del Gobierno de la Ciudad y completar el formulario con los datos correspondientes.

Posteriormente, se deberá elegir la fecha, el horario y la planta para realizar la gestión. Finalmente, se debe completar el pago que se detalla en el formulario.

Adiós a las multas de conducir: por disposición del Gobierno, estas infracciones no deberán pagarse

Confirmado: declaran feriado el lunes 20 de enero y habrá un nuevo fin de semana largo

¿Quiénes no tienen que pagar la VTV?

Hacer la VTV es una gestión arancelada, sin embargo, existen varios grupos sociales que no tendrán que abonar el costo del trámite. Los mismos son los siguientes: