Las dos fortalezas del plan del Gobierno y cuándo la inflación perforará el 4% según Ricardo Arriazu

Cotizaciones relacionadas

Ricardo Arriazu disertó sobre 'perspectivas económicas, estabilización y crecimiento y la importancia del equilibrio fiscal' y dejó fuertes definiciones sobre la gestión de Javier Milei.

El economista estimó una inflación de 20% para 2025, casi dos puntos superior a la oficial, "siempre y cuando se mantenga la política cambiaria", y aseguró que al tipo de cambio real "lo maneja el mercado".

"La Argentina es un país bimonetario y jamás vamos a estabilizar si no estabilizamos peso y dólares. Para el peso no emito; para el dólar no hay otra alternativa que intervenir, pero si no están las condiciones macro, a la larga explota. La base es eliminar el déficit fiscal", aseguró al analizar el plan que lleva adelante el Gobierno.

Arriazu hizo estas declaraciones en la apertura de las 57ª Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas, organizadas por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba.

Arriazu planteó las dos fortalezas del plan del Gobierno y cuándo la inflación perforará el 4%

"Están haciendo crecer la economía el fin de la sequía, la mejora del salario real, el crédito. Si no hay una crisis política, todos los factores indican una reactivación ", vaticinó.

En este sentido, su pronóstico de crecimiento para el próximo año es similar al oficial fijado en el Presupuesto 2025, cercano al 5%.

El elogio de Arrizu para Javier Milei y su pronóstico de inflación

Arriazu remarcó "el error garrafal" que cometió el Gobierno al "bajar demasiado rápido la tasa de interés" y dejar "demasiada plata suelta", pero resaltó que "después cambiaron".

"Pusieron el programa en peligro por obsesión, ahora están en la dirección correcta", afirmó.

El especialista consideró correcta la decisión de Milei a sostener las dos anclas del programa económico: la fiscal, cuidando el superávit; y la cambiaria, algo a lo que obliga el carácter bimonetarista de la economía argentina.

"Aquí la gente piensa en dólares, mientras el dólar sea una unidad de cambio requiere ser fijado para estabilizar la economía", consideró en un abierto respaldo a la decisión de no salir del cepo.

Arriazu sostuvo que el programa económico de corto plazo de Javier Milei viene "mejor de lo esperado", después de la devaluación y el ajuste de seis puntos del PBI.

Respecto a la suba de precios, pronosticó que 2024 cerrará con 118% anual, mientras que en 2025 rondará el 20%.

"Mientras las tarifas estén ajustando, el índice no va a converger al tipo de cambio ( 2% mensual del crawling peg). De todas maneras, al gas por ejemplo no le falta más de un 10% de aumento, ya que por la sustitución de importaciones está bajando el precio promedio para Argentina", advirtió sobre la dificultad para perforar el piso del 4%.