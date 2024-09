Claudio Zuchovicki le dio la mejor noticia a Javier Milei: "Ya no falta tanto..."

El analista financiero Claudio Zuchovicki, uno de los más escuchados del mercado, le dio una buena noticia a Javier Milei tras la presentación del proyecto del Presupuesto 2025 ante el Congreso.

"El Presupuesto no es un dato económico, es una intencionalidad política, te marca un parámetro: de acá en más no vamos a tener más déficit fiscal . Porque tampoco te queda otra, si nadie te financia", advirtió el analista en una entrevista con Radio Rivadavia.

Zuchovicki ponderó la decisión de no tener déficit fiscal aunque también mencionó la dificultad para bajar la inflación de los niveles actuales. Sin embargo, consideró que en ese aspecto hay buenas noticias para el Gobierno.



"Lo primero que tiene que bajar es la expectativa inflacionaria . Hasta ahora viene clavada en 4% y el Gobierno quiere que llegue al 2% mensual, perforar ese número es muy difícil porque las tarifas se tenían que corregir", advirtió el especialista.

"La buena noticia es que ya está terminando ese proceso de corrección, ya no falta mucho sobre todo porque bajó el gas y bajó el petróleo a nivel internacional. El otro día me lo marcó un colega, diciendo ojo que ya no falta tanto del famoso ajuste", aseguró.

Tras el número de agosto, de cuánto será la inflación de septiembre según una de las consultoras más escuchadas





Tras conocerse el dato de inflación de agosto, que según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) fue del 4,2% mensual, muchos empiezan a preguntarse si en septiembre podrá finalmente perforar la barrera del 4%.

El número del octavo mes del año fue ligeramente más alto de lo esperado por el Gobierno, pero según Juan Luis Bour, director y economista jefe de la consultora FIEL , el índice de septiembre será más bajo.

"Ya sabíamos que la inflación de agosto estaría en torno al 4%, pero septiembre probablemente de un poco menos", planteó Bour ayer en una entrevista con Radio El Observador.

Para el economista de FIEL, el IPC de septiembre será más baja que la de agosto.

"Ya medimos la primera semana del mes y apunta a números un poco más bajos, en el rango de 3 a 4. Por un lado, el arrastre del mes anterior es un poco menor, y por el otro, ha bajado milimétricamente la inflación núcleo", explicó.