Vuelve la mega feria de belleza a Buenos Aires con maquillaje, cosméticos y perfumes al 50% de descuento: cuándo es

La primavera arranca con una propuesta imperdible para los amantes del maquillaje y la cosmética. Del viernes 19 al domingo 21 de septiembre, se llevará a cabo una nueva edición de la Pigmento Fest.

Se trata de una mega feria de belleza que tendrá lugar en La Rural y que promete descuentos de hasta el 50% en marcas nacionales e internacionales, que incluirá experiencias únicas, masterclass, juegos y sorteos.

¿Qué es la Pigmento Fest?

La Pigmento Fest es una feria de belleza organizada por la cadena Pigmento, que reúne a más de 180 marcas nacionales e internacionales en un solo lugar. El objetivo es acercar al público productos de alta calidad a precios promocionales, con opciones de financiación y beneficios exclusivos.

Además de ser un outlet de maquillaje y cosmética, el evento se destaca por ofrecer experiencias interactivas, lanzamientos de nuevas marcas, fragancias exóticas y productos de skincare coreano .

¿Cuándo y dónde será el mega outlet de maquillaje?

El lugar elegido para el outlet es el Pabellón Azul de La Rural, ubicado en Av. Sarmiento 2704, Ciudad de Buenos Aires. La feria se realizará los días:

Viernes 19 de septiembre: de 10:00 a 21:00

Sábado 20 de septiembre: de 10:00 a 21:00

Domingo 21 de septiembre: de 10:00 a 20:00

La entrada es gratuita, pero se debe completar un registro previo en pigmentofest.com.ar. Una vez registrados, los asistentes recibirán un código QR por correo electrónico que deberán presentar para ingresar.

¿Qué marcas estarán presentes?

Entre las más de 180 marcas confirmadas se encuentran nombres reconocidos como:

Carolina Herrera

Rabanne

Dior

Dolce & Gabbana

Diesel

BOSS

Banderas

CHER

Giesso

L'Oréal

Neutrogena

Hawaiian Tropic

Pupa

ACF

La feria también incluirá lanzamientos exclusivos y fragancias árabes.