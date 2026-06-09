La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anulará las tarjetas de crédito y cuentas bancarias de los contribuyentes que reúnan una serie de inconsistencias en el sistema. Quienes estén incluidos en la lista de “no confiables” podrían quedarse sin la posibilidad de operar con estas herramientas financieras .

Cómo es la base de datos de contribuyentes no confiables de ARCA

El organismo fiscal trabaja junto con el Banco Central para evitar que los contribuyentes incluidos en la lista realicen maniobras ilegales como la evasión tributaria.

La medida busca mejorar la fiscalización por parte de ARCA e incluirán a quienes tengan alguna de estas irregularidades:

Inconsistencias fiscales: los montos declarados por el contribuyente y los registros oficiales de los bancos poseen diferencias.

Falta de documentos como respaldo: no posee comprobantes válidos que justifiquen ingresos, egresos o movimientos financieros.

Operaciones no comprobables: no posibilidad de demostrar que las transacciones hechas sean legales.

No haber presentado algún trámite: abarca a quienes no presentaron declaraciones juradas de IVA, Ganancias o cargas sociales.

De esta manera, los CUITs incluidos en la lista podrían sufrir ciertas restricciones para operaciones financieras como realizar o recibir pagos hasta que se regularice la situación.

Lista de “no confiables” ARCA: qué operaciones se bloquean y cómo evitar el impacto inmediato Generado por IA.

Cómo saber si ARCA me incluyó en la lista

La página oficial del organismo permite saber si un contribuyente está incluido en la lista de no confiables. Se deberá ir al apartado “Estado administrativo de CUIT”, lugar donde se informará si el usuario se encuentra restringido.

Cómo regularizar la situación con ARCA y operar de vuelta con mis tarjetas de crédito

Las personas cuyas tarjetas de crédito o cuentas bancarias hayan sido suspendidas podrán regularizar su situación siguiendo los siguientes pasos: