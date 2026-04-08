En tres semanas entra en vigencia el acuerdo Mercosur–Unión Europea, después de casi 20 años de negociación. Es, sin dudas, uno de los hitos más importantes del bloque desde su creación: conecta dos regiones que superan los 700 millones de personas y un PBI de más de u$s 22 billones, con el objetivo de reducir aranceles, facilitar el comercio e integrar cadenas globales de valor. Querido lector, mucho se ha dicho sobre beneficios, oportunidades y geopolítica. Pero hay algo mucho más importante que está pasando por debajo del radar: el acuerdo ya empezó… y el verdadero partido no se juega en los aranceles. Lo que comienza ahora no es el tratado completo, sino su parte comercial: el llamado acuerdo interino. ¿La razón? Europa todavía no logra aprobar el acuerdo integral. Francia —junto con Polonia e Irlanda— cuestiona tanto el contenido como el mecanismo de aprobación. Frente a ese bloqueo, la Unión Europea recurre a una herramienta que ya utilizó con Canadá, Japón y Vietnam: avanzar primero con lo que sí puede decidir sola, el capítulo comercial. Traducción simple: mientras la política discute, el comercio avanza. Y el que entienda esto antes, llega antes. Acá está uno de los errores más comunes: creer que el acceso al mercado depende solo de bajar aranceles. El propio acuerdo es claro: cada parte mantiene sus reglas sanitarias, técnicas y ambientales. Es decir, los estándares pasan a ser el verdadero filtro del comercio. Y esto no es menor. Cumplir con certificaciones, trazabilidad, ensayos o etiquetado puede costar cerca del 4,7% del valor agregado. Para una gran empresa, es un costo más. Para muchas PyMEs, directamente puede ser la diferencia entre exportar o mirarlo por TV. La sustentabilidad deja de ser marketing y pasa a ser barrera de entrada. En ese contexto, hay dos normas que cambian las reglas del juego: Lo que antes era “valor agregado”, hoy es requisito técnico. Y al que no lo entienda lo agarra la motosierra verde. El acuerdo crea una zona de libre comercio, pero no de un día para el otro. La Unión Europea eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur y dará acceso preferencial a otro 7,5%. Pero los tiempos importan. Europa abre más rápido. El Mercosur, más lento. En algunos sectores sensibles —como el automotor— la desgravación puede llevar hasta 15 años. Esto no es un shock, es un proceso. Y como todo proceso, premia a los que se preparan antes. Cuando aparecen los cupos, cambia completamente la lógica. El acuerdo fija volúmenes, pero no define en todos los casos cómo se reparten. Establece principios generales —transparencia y no discriminación—, pero deja la administración en manos de cada parte. En algunos productos, directamente aplica el criterio de orden de llegada. Vehículos, chocolates, productos de confitería o ciertos quesos europeos funcionan así. El acuerdo define el tamaño de la torta. Pero no cómo se reparte dentro del Mercosur. Y en ese escenario, no alcanza con ser competitivo: hay que ser rápido. Acá es donde se juega la diferencia. Hay que actuar sobre el Acuerdo Interino publicado por Cancillería. Exportadores: Tienen que ir directo al Apéndice 2 A 1 del acuerdo interino y buscar su posición arancelaria en la Unión Europea. Ahí van a encontrar dos datos clave: el “tipo básico” (el arancel de partida desde el 1 de mayo de 2026) y la categoría de desgravación (los años hasta llegar a cero). Un detalle clave: desde mayo hasta diciembre de 2026 es “año cero”. Si la categoría es 0, el arancel cae a cero inmediatamente. Si es 7, el proceso llevará ocho años. Si quieren medir la mejora concreta, pueden comparar con el arancel actual en TARIC. Por ejemplo, una máquina envasadora paga hoy 1,7%. Desde mayo, ese costo desaparece. Pero cuidado: si aparece algo distinto a un número, hay que ir a los anexos (2 A Sección A o B). Ahí están los tratamientos específicos. Ignorarlos es jugar a ciegas. Importadores: Deben hacer el mismo ejercicio, pero en el Apéndice 2 A 2. La lógica es idéntica, con una diferencia: acá se habla de “categoría de escalonamiento”. Si aparece, por ejemplo, un “15”, significa que la apertura será en 16 períodos (incluyendo el año cero). Si aparece algo como “15V”, hay un régimen especial que hay que buscar en los anexos. Traducido: no todos los productos se abren igual, ni al mismo ritmo. Y ahí está la oportunidad. Hay consenso en economía internacional en que el comercio hace que los países, en conjunto, ganen. Pero eso no significa que las empresas ganen por igual. Eso lo explicó muy bien Ronald Jones con su teoría de factores específicos: en el corto plazo, hay sectores que despegan y otros que quedan más expuestos, porque no todos pueden adaptarse al mismo ritmo. Llevado al acuerdo Mercosur–Unión Europea, esto es central. Habrá actividades en Argentina que encuentren nuevas oportunidades, mientras otras enfrenten más competencia. No es ideología, es cómo funcionan las economías reales. Uno descorcha y el vecino se preocupa. Por eso, entender rápido el acuerdo no es un lujo: es una ventaja. Para un exportador, puede ser la diferencia entre entrar primero a un cupo o quedarse afuera. Para un importador, anticiparse a mejores condiciones. En este contexto, el que se mueve primero corre con ventaja. Porque los factores —la inversión, el conocimiento, la estructura productiva— no cambian de un día para el otro. Y ahí está la clave: el comercio abre oportunidades… pero no espera a nadie.