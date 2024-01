Argentina, en el podio de los países con peor salario mínimo en la región y muy lejos de Uruguay y Chile

Muy por debajo de Uruguay y Chile, solo por encima de Venezuela y a casi 100 dólares de República Dominicana, quien la precede en el ranking. El salario mínimo en la Argentina es el segundo peor en Latinoamérica, con apenas u$s 152 por mes.

El ingreso básico viene hundiéndose sistemáticamente producto de la devaluación del peso y de una fuerte pérdida contra la inflación que aún no contabiliza el número de diciembre, que cerrará el año y que se situaría en torno al 30%.

Según señala el índice de Remuneración Imponible de Trabajadores Estables (RIPTE), en noviembre del año pasado los salarios formales aumentaron tan solo un 6,3% contra el 12,8% de inflación, poco menos de la mitad.

Así, nuevamente los ingresos de los trabajadores perdieron contra la inflación en el último mes analizado y aún restan conocerse el impacto en los salarios de la devaluación aplicada por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante las primeras semanas de la gestión de Javier Milei.

Esta medida, que supuso una caída del valor del peso contra el dólar oficial de más del 50%, junto a la liberación de precios de la economía empujó a una inflación que se calcula en torno al 30% y que contrasta con la magra política salarial del Gobierno con casi nulo impulso a la reapertura de paritarias.

En este marco de fuerte pérdida del poder adquisitivo, sin embargo, los trabajadores registrados no son los más afectados: un escalón por debajo se encuentran los informales, quienes no tienen atados sus ingresos a negociaciones paritarias.

Según el último índice de salarios de octubre del 2023, este grupo perdió un 3,4% real sobre el 8,3% de inflación de dicho mes, y aún restan conocerse los datos de noviembre y diciembre, dos meses con una fuerte aceleración de precios.

Salario mínimo en la Argentina: el segundo peor en la región

El salario mínimo en la Argentina, aunque se mueve dentro del grupo de trabajadores registrados, es de los más golpeados ya que el Consejo del Salario se reúne de manera trimestral y pacta por adelantado aumentos.

Esto se evidencia en el último relevo de salarios mínimos latinoamericanos realizado por Bloomberg Línea, el cual analizó los ingresos dolarizados de las naciones de la región y evidenció que Argentina tiene el segundo peor ingreso mínimo de todos, tan solo por delante de Venezuela.

En el último encuentro del Consejo del Salario, aún bajo la gestión de Alberto Fernández en septiembre del 2023, se definió una suba del 32% para el último trimestre del año (octubre-diciembre) que contrasta con el 50% de inflación aproximada que se espera para el mismo período, agravada por la devaluación de diciembre.

Hoy, el salario mínimo en la Argentina es de $ 156.000 para los mensualizados y $ 780 por hora para los jornalizados, poco más que la Canasta Básica Total (CBT) que en noviembre cerró en $ 126.361 sin siquiera considerar, por ejemplo, el pago de un alquiler.

Así, se profundiza un fenómeno surgido en los últimos años a raíz de la inestable situación económica: hoy, cada vez más trabajadores son pobres y no alcanzan la línea básica de ingresos pese a gozar de trabajo formal.

En este contexto, se aguarda por la convocatoria de Omar Yasin, secretario de Trabajo, al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil para definir una suba urgente que intente recomponer esta situación crítica, agravada en el último trimestre, en la que se encuentran los trabajadores de la mínima.



El Consejo del Salario debería haberse reunido en diciembre para establecer las subas para el primer trimestre del 2024, en su momento no lo hizo y, aunque Yasin prometió convocarlo para los primeros días de enero, ahora se espera un nuevo encuentro entre mediados y fines del corriente mes.

Mientras tanto, el salario mínimo en la Argentina sigue cayendo, una trayectoria que inició ocho años atrás cuando, con u$s 583 por mes, el país se encontraba dentro de los que mejor pagaba en la región.

Ahora, con u$s 152 por mes como salario mínimo, en la región, Argentina tan solo supera a Venezuela (u$s 3,61 por mes), mientras que Costa Rica (u$s 687) cuadruplica el total nacional y Uruguay (u$s 570), Chile (u$s 521) y Ecuador (u$s 460) más que lo triplican.

Incluso República Dominicana, el tercer país peor posicionado en el listado justo detrás de Argentina, se encuentra un 61% por encima con un salario mínimo de u$s 245.