La balanza comercial argentina registró en noviembre un superávit de u$s 2.498 millones, marcando el vigésimo cuarto mes consecutivo con saldo positivo, según datos del INDEC publicados este miércoles.

Este resultado representa un incremento de u$s 1221 millones respecto al mismo mes de 2024 y consolida una tendencia que se mantiene ininterrumpida desde diciembre de 2023.

Exportaciones: el impulso de los granos

Las exportaciones totalizaron u$s 8096 millones en noviembre, lo que significó un crecimiento interanual del 24,1%. Este aumento se explica principalmente por un incremento del 28% en las cantidades exportadas, aunque los precios cayeron un 3%.

El gran protagonista del mes fue el rubro de productos primarios, que se disparó un 87,1% interanual y alcanzó su valor más alto desde diciembre de 2021. Este salto se debió principalmente a las exportaciones de soja: los porotos de soja representaron u$s 874 millones, con un aumento extraordinario del 2.031% respecto a noviembre de 2024.

“Las exportaciones de noviembre muestran la fortaleza del sector agroexportador argentino, especialmente en un contexto de precios internacionales más bajos”, señala el informe del organismo oficial, que destaca que la suba en volúmenes compensó con creces la caída en los valores unitarios.

Los productos que más vendió Argentina

Los diez principales productos de exportación concentraron el 59,7% del total:

Porotos de soja : 10,8% del total (u$s 874 millones)

Harina y pellets de soja : 9,9% (u$s 801 millones)

Aceites crudos de petróleo : 8,0% (u$s 644 millones)

Aceite de soja en bruto : 7,5% (u$s 573 millones)

Oro para uso no monetario : 7,1%

Maíz en grano : 4,5%

Trigo : 4,1%

Carne bovina congelada: 3,6%

Las manufacturas de origen industrial (MOI) crecieron 14,5% y totalizaron USD 2.318 millones, mientras que los combustibles y energía aumentaron 52,8%. En contraste, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) cayeron levemente un 0,4%.

Importaciones: crecimiento moderado del 6,6%

Las compras al exterior alcanzaron USD 5.598 millones, con un incremento interanual del 6,6%. Este aumento se explica por una suba del 6,1% en las cantidades y del 0,4% en los precios.

El rubro que más creció fue el de vehículos automotores de pasajeros, con un salto del 68,1% (u$s 207 millones adicionales), seguido por bienes de consumo (+23,9%) y bienes de capital (+13,1%).

Sin embargo, las piezas y accesorios para bienes de capital cayeron un 13,4%, con una reducción de u$s 167 millones respecto a noviembre de 2024, mientras que los bienes intermedios descendieron un 4,1%.

¿Qué importó más Argentina?

Los principales productos importados fueron:

Vehículos automóviles para pasajeros : 9,1% del total

Partes y accesorios de vehículos : 5,5%

Vehículos para transporte de mercancías : 2,2%

Combustibles para embarcaciones y aeronaves : 2,2%

Teléfonos y aparatos de transmisión: 2,1%

Las diez principales partidas representaron el 30,3% de las importaciones totales.

Términos de intercambio: pérdida de u$s 289 millones

A pesar del saldo positivo, Argentina registró un deterioro en los términos de intercambio del 3,5% en noviembre. El índice que mide la relación entre precios de exportación e importación cayó a 139,3 puntos.

Si hubieran prevalecido los precios de noviembre de 2024, el superávit habría sido de u$s 2776 millones. La diferencia de u$s 289 millones representa una pérdida en el poder de compra de las exportaciones argentinas debido a que la caída de precios de lo que vendió el país (-3%) fue mayor que la suba de precios de lo que importó (+0,4%).

China, el socio que más creció

En cuanto a destinos, China se consolidó como el principal comprador de productos argentinos en noviembre, con exportaciones por 1317 millones de dólares, un aumento del 274,5% interanual. El 65,9% de estas ventas correspondió a porotos de soja.

Brasil se mantuvo como segundo destino (u$s 1089 millones), aunque registró una caída del 11,8% debido a menores ventas de combustibles y energía. Estados Unidos ocupó el tercer lugar (u$s 834 millones, +21,5%), principalmente por exportaciones de petróleo crudo y oro.

En el frente importador, Brasil fue el principal proveedor (u$s 1215 millones), seguido por China (u$s 1479 millones, +24,3%) y Estados Unidos (u$s 425 millones).

El déficit comercial más significativo se registró con China (u$s -161 millones), revirtiendo la tendencia de meses anteriores cuando Argentina tenía superávit con el gigante asiático.