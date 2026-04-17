La interna dentro de las filas de La Libertad Avanza sumó este viernes un nuevo capítulo de alta tensión con un duro intercambio en X (exTwitter) entre la diputada nacional Lilia Lemoine y el militante digital Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”. El eje de la disputa giró en torno a la lealtad hacia el Gobierno y los apoyos internos a la vicepresidenta Victoria Villarruel y la diputada Marcela Pagano, dos dirigentes hoy lejos del oficialismo. Lemoine, amiga del presidente Javier Milei y férrea defensora de su hermana Karina, cruzó a Parisini y lo acusó de haber apoyado a la vice Victoria Villarruel y la legisladora Marcela Pagano, ambas enemistadas hoy con el Presidente. “Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al gobierno. Perdón. Me cansé”, apuntó Lemoine contra Dan en respuesta a un cuestionamiento que Parisini, conocido por su cercanía con el asesor presidencial Santiago Caputo , le hizo por haberle recomendado a un usuario dejar de seguir a Milei si estaba disconforme con el Gobierno. El posteo desató un ida y vuelta cargado de ironías que dejó en evidencia, otra vez, la interna a cielo abierto en el Gobierno. “No solo banqué a Villarruel y a Pagano, banqué a toda la Libertad Avanza cuando había que bancar, y dejé de bancar cuando pasó lo que pasó. Vos no tenés la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei. No tenés jurisdicción acá para hacer eso. Esto no es el Congreso. No pasarás”, le contestó Dan. Lemoine redobló la apuesta con una chicana. “Dan... vos tampoco. Y entendiste lo que quise decir... no creo que seas tan boludo como Mengolini? O si? Capaz que compartir espacio con Rebord te nubló las ideas”. Después de unos minutos de silencio entre ambos, mientras los dos se hacían eco de ese ida y vuelta con interacciones con otros usuarios, Dan volvió a la carga: “Lilia, para tratar de boludo a alguien mínimamente te pido no tener tan solo 2 puntos más de IQ que fijap. Te mando un abrazo”. Fijap es Franco Antunes, militante libertario caracterizado por salir a hacer transmisiones en marchas opositoras, como la que tuvo lugar en el Congreso la vez que corrió a refugiarse de las agresiones a una casa de empanadas. La legisladora volvió a responder: “Ya está, renuncio a la banca. Ganaste Dan. Adiós”. Y Dan retruó: “Por favor, hacelo Lilia, nos harías un favor a todos”. Los dardos cruzados entre ambos son un nuevo capítulo de la disputa que, desde hace tiempo, sostienen Karina Milei y Santiago Caputo y se vuelca a las redes con sus principales laderos. Lemoine lo dejó en evidencia al replicar un posteo que advierte que “si no bancas a Karina, no bancas a Javier. La ecuación es muy sencilla”. A la disputa también se sumó el legislador bonaerense Agustín Romo, uno de los referentes de Las Fuerzas del Cielo. “Por favor ninguno deje de seguir a Milei, tenemos la chance histórica de cambiar este país. No la dejemos pasar”, escribió pese a que Sebastián Pareja, por orden de Karina Milei, busca esmerilar y hasta quitarle la jefatura del bloque libertaria en la Legislatura provincial. “Banco a Milei y por eso banco a Pareja, aunque me dejó afuera de la campaña del ’23. Aunque lo puteo y le discuto y siento que no me da bola la mayoría de las veces... no lo ví traicionar a Javier. Como sí vi a otros que por soberbia o inmadurez fueron funcionales a sus enemigos”, comentó Lemoine cuando un usuario sostuvo que apoyaba a Milei y no al armador libertario. En ese mismo mensaje Lemoine bajó un poco el tono confrontativo. “Yo defiendo a Pareja igual que a Adorni, Sandra o a Santi Caputo. O al mismísimo Dan... Porque son todos necesarios para Javier y no lo han traicionado. Hasta donde yo sé”.