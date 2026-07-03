Fuego azul y naranja en la hornalla: cuál es la principal diferencia y qué significa cada uno Fuente: Shutterstock

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El Gobierno asegura que no habrá faltante de gas, mientras que las industrias oscilan entre los cortes, la baja de en abastecimiento y el salto de los costos.

Ante los picos de la demanda de gas por la baja de la temperatura, algunas industrias y estaciones de servicio tuvieron cortes de abastecimiento en los contratos interrumpibles.

Desde la Unión Industrial de Córdoba (UIC) denuncian que hubo cortes también en los contratos firmes y semifirmes, es decir, aquellos que pagan más para evitar faltantes, lo que deriva en la parálisis de plantas. Luis Macario, titular de la UIC, sumó que en algunos casos de contratos firmes les han pedido reducir la demanda en hasta un 75% del consumo habitual, lo que se traduce en un virtual cierre de la producción.

También cuestionaron la falta de transparencia en los criterios de restricción del suministro y poca información sobre la disponibilidad real del gas en el sistema.

Desde la cámara apuntan a una falta de previsión para garantizar el abastecimiento y cuestionan el hecho de que las empresas deban salir a “convertirse en especialistas en licitaciones de Gas Natural Licuado (GNL)”, en particular a las pymes.

Una familia juega con la nieve en en los bosques de Peralta Ramos. Foto: NA Jorge Mangione Fuente: NA JORGE MANGIONE

“El Estado debe prevenir, ordenar y hacer cumplir las reglas. De lo contrario, el mercado queda librado a una lógica de ‘ley de la jungla’, donde prevalece quien tiene mayor capacidad de negociación”, cuestionaron.

Las dificultades en el suministro, plantearon desde la UIC, puede tener efectos sobre las exportaciones. En el caso del maní, Macario planteó que puede dificultar la selección y el secado de un producto que domina el mercado europeo.

Desde la Unión Industrial de Tucumán (UIT), plantearon un problema adicional. Jorge Rocchia Ferro, presidente de la cámara, dijo que la dificultad no es solo el abastecimiento, algo relativamente resuelto por la decisión de la provincia de cambiar el combustible de las centrales térmicas, sino que enfrentan problemas con el costo, algo que también alertaron desde Córdoba.

“El tema es el precio. El spot lo cobran u$s 20 el metro de BTU, cuando normalmente está entre u$s 7 y u$s 9”, dijo en diálogo con El Cronista, y también pidió por la intervención de la Nación para solucionarlo. “No tenemos la fuerza para negociar de manera individual”, agregó.

Si bien contó que las distribuidoras plantearon la posibilidad de un precio reducido respecto del precio de importación luego de que se trasladen compras al sector privado, abrieron una mesa de negociación para conseguir rebajas superiores.

“En u$s 20 es un precio de quebranto para las empresas. A eso se suman los aumentos salariales, de insumos y que en la provincia llueve hace 60 días. Es difícil producir”, agregó el dirigente sectorial.

El secretario coordinador de Energía, Daniel González, atendió el tema el jueves por la mañana y ratificó que la demanda prioritaria (hogares, escuelas y hospitales) en el país está “perfectamente satisfecha” ya que la producción y transporte de gas puede abastecer esas necesidades.

“No va a faltar gas en los domicilios en la medida que no haya un imponderable, que no quede un yacimiento fuera de producción o que no pase nada en algún sistema de transmisión o de distribución”, dijo el funcionario.

Respecto de la producción, planteó que los cortes no difieren en las zonas del país y que hay industrias que no registraron faltantes, justamente por las compras de GNL.