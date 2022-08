Marchas en apoyo a Cristina Kirchner: ¿Dónde serán las manifestaciones este sábado?

El juez de la causa vialidad Diego Luciani solicitó esta semana 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A raíz de este hecho, este sábado distintos grupos del Frente de Todos llevarán a cabo encuentros y movilizaciones en distintos puntos del país con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y diferentes municipios del conurbano bonaerense.

Bajo el lema "A Cristina la defiende el pueblo" y "Si vienen por ella, vienen por tus derechos", uno de los actos principales será a las 15 horas en el parque Lezama , en el barrio porteño de San Telmo.

Fernández es sospechosa de haber dirigido una asociación ilícita para estafar a la administración pública durante sus presidencias y la de su marido, el fallecido expresidente Néstor Kirchner, debido al uso de fondos del Estado presuntamente destinados a la obra pública para su beneficio personal.

La Fiscalía sostiene que, en coordinación con otros ex integrantes de su gobierno, "operó contratos millonarios de obras viales que no fueron terminadas, tenían sobreprecio y no eran útiles".

Distintos partidos del Frente de Todos harán manifestaciones en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner.

Marchas en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner: ¿dónde se realizarán?

El juez porteño Juan María Ramos Padilla y el dirigente peronista Jorge Rachid harán un acto en el Parque Chacabuco en pedido de una "democratización de la Justicia", una "Justicia independiente" y la "renuncia de la totalidad de los integrantes" de la Corte Suprema.

Por su parte el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, concluirá el evento del FDT a las 16 en Parque Lezama en defensa de la expresidenta. El titular de la cartera dará el discurso de cierre en conjunto con referentes políticos de la Ciudad y se suma con otros actos en plazas de la Ciudad

ACTOS en Provincia de Buenos Aires: localidades

La Plata : el acto principal será a partir de las 15 en Plaza Belgrano;

: el acto principal será a partir de las 15 en Plaza Belgrano; Vicente López: el FDT estará desde las 11 en Plaza Alem;

el FDT estará desde las 11 en Plaza Alem; San Martín: el encuentro inicia a las 16 en la Plaza Central;

el encuentro inicia a las 16 en la Plaza Central; Tres de Febrero: a las 11 en la Plaza de la Unidad Nacional;

a las 11 en la Plaza de la Unidad Nacional; Avellaneda: a las 10.30 en la Plaza Alsina;

a las 10.30 en la Plaza Alsina; Monte Grande: a las 17 en Plaza Mitre; entre otras.

Otros puntos del país:

La Pampa: el acto empezará desde las 16 en el salón de eventos de Telén.

San Luis: la manifestación de respaldo será a las 18 en la Plaza Pringles de la capital provincial; Tierra del Fuego Neuquén y Catamarca, tendrán sus actos también.



Por su parte, en Neuquén, el Partido Justicialista junto a las fuerzas políticas que forman parte del Frente de Todos citó a trasladarse a las 18 en respaldo a la vicepresidenta frente al Monumento a Eva Perón con el mensaje "Marchamos para apoyar a nuestra compañera y conductora Cristina Fernández de Kirchner, porque Cristina somos todos, todas y todes".

Al mismo tiempo, en Catamarca, el Partido Justicialista instó a reunirse a las 17 en la plaza La Alameda de la capital provincial en respaldo a la ex mandataria en el marco de la actividad que denominaron como "Plaza Compañera-Todos con Cristina".

Incluso, este viernes a las 18 se llevará a cabo una concentración en la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy. En Formosa, la agrupación La Cámpora se verán desde las 18 en la Plaza San Martín de la capital provincial, donde harán una radio abierta "para bancar a Cristina".

Manifestaciones en otras partes del mundo: ¿en qué países habrá manifestaciones?

Las protestas en apoyo a la vicepresidenta se organizan este sábado también en otros países, donde militantes del FDT se verán en España, Francia, Alemania, Holanda, Suiza, Italia, Portugal, Brasil y Australia.