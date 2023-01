ANSES: qué pasa si no presente el certificado de ayuda escolar anual

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continua con las liquidaciones del calendario de pagos de enero 2023, mientras se espera que en los próximos días confirme las fechas completas de febrero.

Mientras tanto, la ANSES otorga la Ayuda Escolar Anual que consta de un monto de $ 10.654 dirigido a los beneficiarios con hijos de 4 a 16 años inclusive, los cuales deben asistir a los distintos niveles educativos: jardín, preescolar, primaria y secundaria.

Quiénes cobran la Ayuda Escolar y cómo se puede solicitar

La Ayuda Escolar está destinada a los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), de la Asignación Familiar por Hijo (AFH) y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Para acceder a este ingreso se deberá acceder a la web de Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social.

Una vez dentro, deberán dirigirse a la opción de "Hijas e hijos" y después ir a "Presentar un certificado escolar". Para ello, deberán bajar un formulario que deberá ser completado y firmado por las autoridades escolares. Sin embargo, este trámite sólo se podría realizar hasta el 31 de diciembre.

Ayuda Escolar Anual: ¿qué pasa si no presenté el certificado?

Quienes no realizaron este trámite no podrán recibir el beneficio. Aquellos que lo completaron, recibirán el pago correspondiente y quienes no lo realizaron tendrán tiempo hasta el 31 de diciembre de este año para no perderlo nuevamente.

Requisitos para recibir la Ayuda Escolar Anual

Percibir salario por hijo e hijo discapacitado.

Presentar declaración jurada de salario familiar.

Antecedentes laborales de ambos progenitores.

Certificado de escolaridad.

Cuánto cobro de Ayuda Escolar

El monto de la Ayuda Escolar varía según la zona de residencia de los beneficiarios. Será de $ 5343 para titulares de la SUAF y AUH.