ANSES: otro banco eliminó la fe de vida para jubilados, ¿qué entidad ya no la pide?

Luego de la pandemia, los bancos volvieron a solicitar el trámite de fe de vida en conjunto con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Sin embargo, con el tiempo, muchas entidades dejaron de exigírselo a jubilados y pensionados.

Ahora, el organismo previsional dirigido por Fernanda Raverta da la posibilidad a los bancos de pedir el requisito a través de mecanismos automáticos, que pueden realizarse de forma online.

¿Qué banco eliminó la fe de vida?

Ante esta situación, el banco Supervielle decidió eliminar el requisito de completar el trámite de fe de vida de forma presencial, por lo que más de 450.000 jubilados van a poder cobrar sus haberes de forma automática.

La entidad confirmó que la eliminación de la fe de vida es para aquellos jubilados que cobren sus haberes en el banco y tengan hasta 74 años.

La remoción del trámite presencial tiene como objetivo facilitarle el cobro de la jubilación a los adultos mayores. De tal manera, el banco Superville utilizará otras formas para acreditar la supervivencia del beneficiario.

¿Quiénes deben realizar sí o sí el trámite de fe de vida en el banco Supervielle?

Según aclararon en un comunicado las autoridades de la entidad bancaria, los jubilados que tengan más de 74 años deberán realizar la acreditación de supervivencia.

El banco solicita que los mayores realicen el trámite todos los meses, desde 3 días antes de la fecha de cobro, hasta la fecha de fin del período de pago de ANSES.

Por ejemplo, si una persona cobra el 15, podrá hacer el trámite de supervivencia desde el 12, hasta el día de pago, inclusive.

¿Qué pasa si no hago la fe de vida?

Todos aquellos jubiladas y jubilados mayores de 74 años que cobren en el banco Supervielle y no realicen la fe de vida, no podrán acceder al cobro de sus haberes mensuales que paga la ANSES. En el caso de que una persona no haya realizado la acreditación en el banco, deberá hacerla a través de los medios que dispone el organismo previsional.

Dar fe de vida con compras con tarjetas de crédito o débito: ¿cómo se hace?

Todas aquellas personas mayores de 80 años que sean clientes Beneficio, Active Previsional, Liberté Previsional, Liberté Gold Previsional e Identité Previsional, podrán dar fe de vida a través de pagos con tarjeta en compras durante 3 meses. En el caso de ser menor de 80, se podrá realizar con compras con tarjeta durante 6 meses.

Luego de esos períodos, los beneficiarios deberán acreditar la supervivencia mediante la app Jubilados del banco, la caja rápida o a través de los tótem de ANSES.

¿Qué bancos no solicitan la fe de vida?

Banco de la Nación Argentina

Banco Provincia de Buenos Aires

Banco de Córdoba

Banco de Santa Fe

Banco de Entre Ríos

Banco de San Juan

Banco Municipal de Rosario

Banco de Santa Cruz

Banco Santander

¿Qué bancos solicitan la fe de vida en algunos casos?

Banco Credicoop

Banco Piano

Banco Ciudad de Buenos Aires

Banco de La Pampa

Banco Supervielle

¿Qué bancos solicitan fe de vida con alternativas digitales?

Banco Macro

Banco de Santiago del Estero

Banco Industrial

Banco Patagonia

Compañia Financiera Argentina

Banco Galicia

Banco Columbia

Banco BBVA (ex Francés)

Nuevo Banco del Chaco

Banco de Corrientes

Banco de Formosa

Banco Comafi

Banco Provincia de Neuquén

Banco de La Rioja

Banco Chubut

Banco Itaú

Banco de Tierra del Fuego

Jubilados y pensionados con la mínima: calendario de pagos de marzo 2023



Documento terminado en 0: miércoles 8 de marzo

Documento terminado en 1: jueves 9 de marzo

Documento terminado en 2: viernes 10 de marzo

Documento terminado en 3: lunes 13 de marzo

Documento terminado en 4: martes 14 de marzo

Documento terminado en 5: miércoles 15 de marzo

Documento terminado en 6: jueves 16 de marzo

Documento terminado en 7: viernes 17 de marzo

Documento terminado en 8: lunes 20 de marzo

Documento terminado en 9: martes 21 de marzo

