Los beneficiarios de una pensión no contributiva en España en 2026 deben cumplir con un trámite obligatorio dentro de un plazo clave. Se trata de la fe de vida, un requisito que impacta de forma directa en el cobro mensual. No completar este procedimiento en tiempo y forma puede generar consecuencias inmediatas. Entre ellas, la suspensión preventiva del pago de la pensión no contributiva. Las autoridades remarcan la importancia de cumplir con este control administrativo antes del 31 de marzo. En caso contrario, el beneficiario deberá iniciar un proceso de regularización para recuperar el cobro. La fe de vida en España es un trámite obligatorio para jubilados que residen fuera del país. Cada año, la Seguridad Social exige esta validación para garantizar que las prestaciones se paguen correctamente. Según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el plazo para acreditar la vivencia va del 1 de enero al 31 de marzo. Si no se cumple, el impacto es inmediato sobre el cobro. De forma textual, el organismo advierte: “si en el periodo de 1 de enero a 31 de marzo no se acredita la vivencia, se suspenderá el pago de la pensión”. Esta medida no elimina el derecho, pero sí corta el ingreso mensual. La normativa permite regularizar la situación incluso después de vencido el plazo. El pensionista puede presentar la documentación requerida y solicitar la reactivación del pago. En este sentido, la administración establece que el cobro puede rehabilitarse. Además, existe la posibilidad de recuperar importes no percibidos. El organismo también lo deja claro: la reactivación puede aplicarse con carácter retroactivo, aunque con un límite máximo de 90 días. Esto permite recuperar parte del dinero si se actúa rápido. Este mecanismo busca garantizar el control del sistema sin afectar de forma definitiva a los beneficiarios que regularicen su situación. Para facilitar el trámite, el Instituto Nacional de la Seguridad Social desarrolló la aplicación VIVESS. Esta herramienta permite validar la fe de vida desde el móvil. La app está disponible para iOS y Android, puede descargarse de forma gratuita. Su objetivo es simplificar el proceso para quienes viven fuera de España. El procedimiento incluye varios pasos simples. Primero, se descarga la aplicación desde la tienda correspondiente. Luego, el usuario debe identificarse con sus datos personales y validar su identidad. Después, debe mostrar su documento de identidad y completar el reconocimiento facial. Finalmente, firma el documento dentro de la app. La validación es inmediata. El sistema envía el certificado directamente al INSS y el usuario recibe un justificante descargable en el momento.