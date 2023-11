ANSES oficializó el bono para jubilados y pensionados: cuándo se paga, tope y qué pasa con los Refuerzos de enero y febrero 2024

El Gobierno nacional oficializó este martes el pago del bono de Refuerzo de hasta $ 55.000 para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con haberes mínimos.

A través del Decreto 626 y en sintonía con lo anunciado semanas atrás por el Ministerio de Economía, la suma se acreditará en diciembre junto con el haber actualizado en un 20,87% y el medio aguinaldo.

"Para percibir el presente refuerzo de ingreso previsional, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice su liquidación" , puntualiza el artículo 4° de la normativa publicada en el Boletín Oficial (BO).

Jubilados y pensionados ANSES, ¿cuáles son los requisitos para cobrar el bono de Refuerzo de diciembre 2023?





De acuerdo al punto 3° del texto oficializo este martes por el Gobierno nacional, aquellos y aquellas titulares que, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual a $ 105.712,61, el refuerzo de ingreso previsional será equivalente a $55.000 .

En tanto, quienes que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior al precitado monto, el monto extraordinario será igual a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma de $ 160.712,61.

¿A quiénes se pagará el bono de Refuerzo para jubilados y pensionados ANSES?



El bono de Refuerzo de hasta $ 55.000 de diciembre se pagará a los jubilados ANSES junto a tres categorías de pensionados:

a. Los y las titulares de las prestaciones contributivas previsionales, cuya movilidad se rija por el artículo 32 de la Ley N° 24.241;

b. Los beneficiarios y las beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), instituida por el artículo 13 de la Ley Nº 27.260 y sus modificatorias,

c. Los beneficiarios y las beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de SIETE (7) hijos o hijas o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Jubilados ANSES, ¿qué va a pasar con los bonos de Refuerzo de enero y febrero 2024?



El próximo director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Osvaldo Giordano, definirá la continuidad o interrupción total de los bonos de Refuerzo para jubilados y pensionados de enero y febrero 2024.



Los montos aplicables a fin de "recomponer el poder adquisitivo" podrían acoplarse a la liquidación ya confirmada de diciembre que aún resta por reglamentarse en el Boletín Oficial: desde el viernes 1 ascenderá a $ $ 55.000 e impactará en 5,5 millones de beneficiarios.

"No se van a tocar partidas sociales" , enfatizó el martes el economista y diputado electo de La Libertad Avanza (LLA), "Bertie" Benegas Lynch, en diálogo con Crónica HD. Además, ratificó la continuidad de la tarifa social para los sectores vulnerables.

En la misma línea, el presidente electo Javier Milei anticipó el miércoles el mantenimiento del programa de Devolución del IVA y la quita de Ganancias.