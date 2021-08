ANSeS, nueva medida del Gobierno: los tres planes que se siguen cobrando incluso con trabajo en blanco

La pandemia no sólo trajo consecuencias en el sector sanitario sino que también complicó el sector económico por las restricciones aplicadas con el objetivo de disminuir los casos de contagio. Es por ese motivo que los planes sociales que ofrece el Gobierno a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) tomaron cada vez mayor importancia.

En la actualidad, los titulares de AUH, Tarjeta Alimentar y otros programas si consiguen un empleo registrado van a poder seguir cobrando la prestación, esto es gracias al nuevo plan que cubre a 250 mil trabajadores .

TRabajo en blanco sin perder planes sociales

Este nuevo programa es para 250.000 trabajadores del campo que llevan a cabo tareas temporales y estacionales con el fin de promocionar el empleo registrado mientras están cubiertos por la asistencia social.

El problema que se solucionó con esta nueva medida es el caso de varios trabajadores en blanco que se desempeñan en el campo por temporadas, lo que los llevaba a estar sin trabajo en algunas épocas y por el hecho de estar registrados no podían cobrar por su asignación.

Actualmente los trabajadores rurales van a poder cobrar por AUH, Tarjeta Alimentar, PNC o el programa social en el que esté registrado por más de que tenga un trabajo bajo contrato en algunas temporadas del año.

QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL NUEVO PLAN

Como se mencionó anteriormente, el nuevo plan es para los trabajadores del campo que trabajan por temporadas, así cómo los recolectores de frutas que están contratados solamente por el lapso de tiempo que dura la cosecha en si.

Con el hecho de que este nuevo plan va a cubrir a los beneficiarios directos como también al grupo familiar, se estaría hablando de casi 2 millones de personas afectadas en el buen sentido por el mismo.

CUÁL ES EL OBJETIVO del nuevo plan del gobierno

A través de está política no solo se busca promocionar el empleo registrado sino que a su vez garantizar las buenas condiciones laborales del trabajador para que de esa forma también pueda crecer y consolidarse las capacidades exportadoras de las economías regionales.

Alberto Fernández, en un acto oficial, dijo que el objetivo no era el hecho de que los argentinos estén registrados en algún plan social sino que todos puedan tener un trabajo digno .

"Muchos decían 'mejor me quedo con el plan antes de arriesgarme a ir a trabajar'. Ahora saben que lo que el Estado quiere es que trabajen , pero eso no quiere decir que vamos a estar ausentes cuando no tengan ese trabajo y no cobren el dinero", explicó el Presidente de la Nación.

ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es uno de los planes sociales que los trabajadores rurales van a poder seguir cobrando aunque estén trabajando en blanco, la misma se trata de una ayuda económica por parte del Estado por cada hijo menor de edad que tengan todos los meses del año.

El objetivo es que puedan llevar a cabo una crianza de la mejor manera posible y que tengan las mismas posibilidades que otros.

CALENDARIO AGOSTO 2021: CUÁNDO COBRA AUH

Ya cobraron:

DNI terminado en 0: lunes 9 de agosto

DNI terminado en 1: martes 10 de agosto

DNI terminado en 2: miércoles 11 de agosto

DNI terminado en 3: jueves 12 de agosto

DNI terminado en 4: viernes 13 de agosto

Quedan por cobrar:

DNI terminado en 5: martes 17 de agosto

DNI terminado en 6: miércoles 18 de agosto

DNI terminado en 7: jueves 19 de agosto

DNI terminado en 8: viernes 20 de agosto

DNI terminado en 9: lunes 23 de agosto

CALENDARIO AGOSTO 2021: CUÁNDO COBRAN LOS TITULARES DE LA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 2 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: martes 3 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 4 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: jueves 5 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: viernes 6 de agosto

CALENDARIO AGOSTO 2021: CUÁNDO COBRAN POR TARJETA ALIMENTAR

La fecha para cobrar el monto de dinero destinado a la compra de alimentos, Tarjeta Alimentar, se da todos los terceros viernes del mes para quienes tengan el plástico a disposición. En el caso de agosto, va a ser el próximo viernes 20 .