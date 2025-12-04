ANSES entregará un extra de $ 300.000 por fin de año y beneficiará a miles de personas Fuente: Archivo

Con la llegada de fin de año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que depositará un extra de $ 300.000 en las cuentas de un extenso grupo de beneficiarios. La medida, por su parte, está destinada para ayudar a aquellas personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

En diciembre la ANSES volverá a emitir los haberes correspondientes a la Prestación Por Desempleo. A su vez, el monto que se cobra está alineado al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

La Prestación por Desempleo otorga un ingreso calculado a partir del mejor salario que el trabajador haya percibido durante los últimos seis meses de actividad, aplicando un 75% de ese monto.

En diciembre, el monto del beneficio tiene un tope de $322.000. La cifra se actualiza conforme a las variaciones del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

¿Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES?

La Prestación por Desempleo que emite la ANSES de manera mensual puede ser solicitada para un extenso grupo de personas que se encuentren desempleadas, hubieran sido despedidas o bien se haya terminado el contrato laboral.

De tal modo, el programa que está bajo la órbita de la cartera que conduce Sandra Pettovello puede ser solicitado por estos grupos:

Trabajadores permanentes que tengan al menos seis meses de aportes dentro de los últimos tres años

Trabajadores eventuales o de temporada que cuenten con más de 90 días trabajados en el último año , con hasta 12 meses acumulados en los últimos tres años

Trabajadores de construcción con un mínimo de ocho meses de aportes registrados en los dos años anteriores al fin de la obra

Cuándo se paga la Prestación por Desempleo de ANSES

Según se estableció en el calendario de pagos elaborado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, la Prestación por Desempleo se cobrará en las siguientes fechas y será según la terminación del número de DNI de los titulares.

En tanto la Prestación por Desempleo de ANSES se emitirá sobre este cronograma:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre

ANSES: qué día cobran los jubilados y pensionados en diciembre

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre de 2025.

Jubilados que superan el haber mínimo