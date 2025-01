ANSES: cómo obtener la Certificación Negativa y para qué sirve

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano , permite la obtención de la Certificación Negativa a través de mi ANSES, ingresando al sitio web www.anses.gob.ar o mediante la app.

Este comprobante sirve para acreditar que la persona no cuenta con cobertura de una obra social , no posee aportes como trabajador en relación de dependencia o de casas particulares, ni transferencias como autónomo o monotributista y no cobra prestaciones de ANSES ni programas sociales .

ANSES: cómo tramitar la Certificación Negativa

La constancia no requiere sello o firma de personal del organismo y tiene una validez de 30 días.

Para obtenerla desde la web : se debe ingresar el CUIL y el período a consultar, que debe estar comprendido dentro de los últimos seis meses.

Para obtenerla desde la aplicación móvil: además del CUIL, se debe utilizar la Clave de la Seguridad Social.

ANSES: uno por uno qué contempla la Certificación Negativa

La Certificación Negativa es un documento que deja constancia que no registrás:

Declaraciones juradas como trabajador bajo relación de dependencia.

Declaraciones Juradas de provincias no adheridas al Sistema Integral Previsional Argentino (tanto para trabajadores activos como pasivos).

Transferencias como autónomo, monotributista y/o personal de casas particulares.

Cobro de Asignación por Maternidad para personal de casas particulares

Cobro de la Prestación por Desempleo

Cobro de programas sociales

Cobro de la Asignación Universal por Hijo o Asignación por Embarazo

Cobro de Asignaciones Famliares

Cobro de Progresar

Iniciación de Prestación Previsional Nacional

Cobro de prestaciones previsionales vigentes a la fecha de la solicitud