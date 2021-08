La reprochable defensa de Aníbal Fernández a Alberto por la foto de Olivos

El antiguo jefe de Gabinete durante parte de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, Aníbal Fernández, se metió en la polémica por la foto que se difundió este jueves en la que se observa al presidente Alberto Fernández en una cena con, al menos, 12 personas organizada el 14 de julio del 2020 -momento en el que la Argentina se encontraba en pleno confinamiento estricto- en ocasión del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez.

En declaraciones radiales, Aníbal Fernández responsabilizó a Yañez por la organización del evento y se posicionó de forma reprochable: "Llega el marido a la casa, la mujer organizó una comida, ¿qué va a hacer el marido?" , se preguntó el exjefe de Gabinete.

Respecto a la reunión en sí, no profundizó mucho en sus consecuencias al manifestar que "puede haber sido un error, listo , lo cometió. Ahí se agotó". Aquí disparó contra la anterior primera dama, Juliana Awada; esposa de Mauricio Macri, quién tiene su propia marca de ropa: "¿Por qué no hablan de Juliana Awada y los espaldas mojadas que tenía en sus talleres?" , expuso.

Luego, volviendo a la cuestión de Fabiola Yañez indicó que "no atañe a la función pública" el hecho de que la primera dama organizara un cumpleaños "en contravención de las normas sanitarias" , e insistió sobre su postura: "La complicación la quieren poner porque la señora hizo una comida , que puede ser criticable. ¿Qué va a hacer el marido, como en la Edad Media, 1.200 años atrás, llegar y cagarla a palos porque cometió un error de esas características?"

"¿Cómo se resuelve? ¿Llega el marido a la casa, la mujer organizó un cumpleaños y el marido la lleva a la habitación y le pega dos piñas porque cometió el error ?", reiteró Aníbal Fernández al referirse a la relación entre la primera dama y el presidente.

Frente a esto, el antiguo funcionario consideró que, si Yañez fue la encargada de organizar la cena, Alberto Fernández no tenía mucha más opción que "participar tibiamente" , lo cual el exjefe de Gabinete cree que sucedió.

En esta línea, al ser consultado sobre si, en ese caso, el presidente no debería haber disuelto la reunión , Aníbal Fernández consideró que la pareja del primer mandatario "no integra la función pública" por lo que -según él- fue únicamente un error: "Ustedes quieren hacer de esto una cosa fenomenal y no deja de ser algo que hizo la mujer del presidente que él no lo va resolver como hace millones de años con una sanción hogareña. Los guapos que esperaban a las minas abajo del farol murieron en el 900".

Para finalizar la entrevista radial Fernández aseguró que "Alberto no es deshonesto" por lo que este escándalo no debería debilitar su figura.

Sin embargo, sus dichos no murieron en el aire y el ex funcionario retomó sus palabras en las redes sociales donde, nuevamente, reiteró su postura ante una nota publicada en el portal Infobae: "(El periodista Gustavo) Grabia planteaba que se tratase a la pareja conviviente como un niño. El estereotipo de género de la mujer subordinada al marido ", publicó Aníbal Fernández para cerrar el debate.