Aníbal Fernández desafió a Cristina Kirchner: "¿Ella va a pedir mi renuncia?"

"Yo no renuncio ni en el tute. ¿Quién va a pedir mi renuncia Cristina (Kirchner)? Si el ministro depende del Presidente". Con esta frase el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dio por desterrada hoy su pelea con Cristina Kirchner. Tensiones que giran en torno a su responsabilidad por los operativos en la seguridad de la vicepresidenta y a los problemas de inseguridad en las calles que le endilgó CFK al Gobierno.

Aníbal Fernández se reunió hoy con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada y al salir de ese encuentro recogió el guante y, en diálogo con El Cronista en la Casa Rosada, aseguró: "Con el tema del narcotráfico ya hemos llevado adelante 1.700 procedimientos y más de 1.600 detenidos. No estamos jugando", dijo.



De esta manera, el ministro de Seguridad dio por cerrado el debate con la vicepresidenta que la semana pasada se mostró duramente crítica con el Gobierno nacional en materia de inseguridad y pidió que las fuerzas "respondan realmente a las autoridades civiles".

"No son cuestionamientos para mi. Yo no los siento así. Se lo habrá dicho a alguien y si son así, si son para mi que los diga. En los gobiernos nuestros la seguridad de un Presidente o el vicepresidente esta en manos de un civil y la ejecutan los profesionales, los policías. Yo no soy policía, soy un civil que toma decisiones", dijo Aníbal Fernández.

-¿Está resguardada la seguridad de la vicepresidenta? preguntó este medio.

-La seguridad de la vicepresidenta la lleva una custodia de la Policía Federal de la cual yo periódicamente tengo reuniones para repasar cosas que nos importan a los dos.

-Sin embargo, la vicepresidenta cuestionó los problemas de inseguridad que hay...

-En Santa Fe hemos hecho más de 1.700 procedimientos y más de 1.600 detenidos. No estamos jugando. No me hago cargo de los cuestionamientos que me haya hecho la vicepresidenta. No son para mi.

-¿Le pidieron su renuncia?

-¿Quién va a pedir mi renuncia, ella (por Cristina Kirchner) va a pedir la renuncia? Si el ministro es del Presidente. Además si lo hubiese pedido o querido me lo hubiera dicho.

Sobre la causa judicial que se lleva adelante por el atentado contra la Cicepresidenta el ministro de Seguridad dijo que no la sigue y sólo se limita seguir los temas que le pide la querella.

De esta manera, Aníbal Fernández buscó dejar atrás la pelea con la vicepresidenta. Esta tarde el ministro se reunió con el presidente Alberto Fernández para "repasar algunos temas" de la agenda de seguridad y desmintió tajantemente que hayan evaluado un eventual pedido de renuncia.