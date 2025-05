Cúneo Libarona dejó más definiciones sobre el Plan Colchón en vísperas de su anuncio

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se refirió este mediodía al plan del Gobierno para habilitar el uso de los dólares no declarados y trató de dar tranquilidad: " Obviamente, no será de cualquier manera" , aseguró en diálogo con el periodista Ignacio Girón en el AmCham Summit 2025.

"Se está hace más de un mes estudiando el mecanismo para que sea legítimo y que de ninguna manera controvierta las normas GAFI . Estamos insertándonos en el mundo", aclaró el funcionario, luego de que ayer el presidente Javier Milei reconociera que "no le importaba lo más mínimo" de dónde provinieran los dólares que busca inyectar en el sistema.

La expectativa por el "anuncio más importante" de la gestión libertaria -en palabras del vocero presidencial, Manuel Adorni- se espera para este jueves, luego de que reprogramaran la medida la semana pasada.

Según lo poco que dejaron trascender, se tratará de una flexibilización en la declaración de bienes para que no haga falta un blanqueo de capitales, en pos de que los "dólares debajo del colchón" se puedan utilizar "sin dejar los dedos marcados" , dijo el Presidente.

Las especulaciones en torno a la medida encendieron las alarmas sobre el lavado de dinero. Cúneo Libarona, quien se refirió a el jefe de Estado y al ministro de Economía, Luis Caputo, como "Maradona" y "Messi" , aseguró que el Gobierno va a ser precavido para no caer en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

"Un enorme desafío que va a estar en mi lápida, entre la motosierra, el juicio en ausencia y la derogación de programas, va a estar GAFI. Estábamos con un serio riesgo de caernos de la lista, lo cual hubiese implicado una merma de siete puntos del PBI , implicaba que no pudieses abrir una cuenta en ningún país", defendió el funcionario, luego de que el organismo aprobara la Evaluación Mutua de Argentina en octubre del 2024.

Se trata de una revisión sobre aspectos antilavado. Y celebró: "Hicimos un trabajo tremendo. Estamos insertándonos en el mundo". También defendió la medida: "Necesitamos que el dinero cree movimiento, consumo, que se compren inmuebles, que se compren automotores. No de cualquier manera, obviamente".





La ampliación de la Corte Suprema

El funcionario también hizo hincapié en que ya hay 12 provincias avanzadas en el cambio del Código Procesal Penal -"funciona fantástico, hay condenas en dos días"- y, al ser consultado por el vacío en la Corte Suprema de Justicia, que actualmente funciona con solo tres de los cinco miembros correspondientes, Cúneo Libarona definió: "Estamos en tránsito. Se dan maña (con los conjueces). Lo ideal es que la Corte esté íntegra".

El senador salteño Juan Carlos Romero, cercano al Gobierno, presentó un proyecto para ampliar la Corte Suprema a 7 miembros . Trascendió al día siguiente de que se rechazara el proyecto de Ficha Limpia en el Senado y el tema formó parte de las negociaciones por los pliegos de los jueces, que finalmente fueron rechazados.