Alerta por la sequía y el doble efecto negativo en reservas: por qué se gastan más dólares

En un contexto inédito por la falta de agua que se sumó a fuertes heladas que dañaron los primeros cultivos, tras algunas lloviznas, el sector agropecuario puso a las sembradoras a trabajar día y noche y logró sembrar 1,2 millones de hectáreas en 7 días.

La siembra se cortó el jueves 24 por la falta de humedad y volvieron a contabilizar pérdidas. "La soja de primera está en un 90% sembrada. Hemos sembrado mucho, pero si me preguntas: ¿en buenas condiciones? Y... no sé. Fuimos aprovechando todas esas lluviecitas de 10 a 15 mm. Llueve unos milímetros y la gente se anima a sembrar", explican ingenieros de Colón.

En algunos días podrán evaluar mejor los resultados, pero la situación "es muy difícil", coinciden los productores. Y, como se esperan altas temperaturas en los próximos días y no hay pronósticos de lluvias importantes para la próxima semana y la que sigue, "si esto se cumple puede haber daños gravísimos en el cultivo", advierten.

Según las últimas estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario la cosecha fina bajó d e 23 millones de toneladas, a tan solo 11.8 millones de toneladas, de las cuales unas 9 M/tn están comprometidas en el exterior. Una situación que pone en riesgo el abastecimiento para el consumo local y ya encendió la disputa entre panaderos y molineros.

sin salida

Las dos campañas previas al 2022-2023 dejaron buenos rindes y costos directos competitivos, pero elevaron el precio de los alquileres. " Los productores siguieron apostando al contexto internacional favorable y los buenos precios de los commodities , entendiendo que estos dos factores ayudarían a solventar los costos sin mayores problemas", indicó Agustín Sánchez Sorondo, director de operaciones de Agrology.

Contra las buenas expectativas, en el horizonte asomó la tormenta perfecta: sequía, heladas y, en los últimos días, "ola de calor" .

En paralelo, la guerra de Ucrania, elevó el precio de granos y cereales, pero alzó la tarifa de fletes internacionales y disparó del precio de fertilizantes, comenzando a "comprimir cada vez más el Margen Bruto por hectárea", explicó Sánchez Sorondo.

Las lluvias juegan un papel decisivo sobre los márgenes de rentabilidad de la cosecha. Según el especialista, en los lugares donde llovió 30 mm, se puede asumir que ese cultivo podrá mejorar 500 kg/ha . "A precios de hoy, equivale a una sobre facturación entre 150 a 180 u$s/ha, aproximadamente u$s 5 el mm de agua ", precisó.

En base a datos de Agrology, que aglomera a más de 5 millones de hectáreas agrícolas en el país, el productor promedio invirtió en esta campaña 600 dólares por hectárea (u$s/ha) para el trigo y cebada en insumos y labores; el fertilizante es el insumo más importante, que llega a los 350 u$s/ha.

Si a esa inversión se agrega un alquiler promedio de 300 u$s/ha, más un costo de cosecha de 60 u$s/ha los costos directos llegan a 960 u$s/ha .

En este punto, el informe contrasta la inversión con el precio actual del trigo a 300 u$s/ha, y concluye que el productor debe tener un rendimiento de 3.200 kilos/ha para cubrir sus gastos directos (o rinde de indiferencia). Sin embargo, los primeros datos de rendimiento promedio en Agrology están rondando los 2000 kilos/ha.

Además, más de 50.000 hectáreas están siendo pastoreadas o quemadas porque directamente no pueden cosecharse . Por eso, "sale más caro cosechar que el rendimiento que se puede obtener", aseguró Sánchez Sorondo.

"Este año llegamos a la siembra con la peor relación de la historia (con picos de 4,5), y aunque ahora notemos ciertas mejoras, la falta de precipitaciones termina acentuando esta problemática ", añadió

"El año que no llueve y sin amortiguadores de parte del Estado, el negocio queda muy comprometido, no todos lo resisten y los más chicos son los más perjudicados.

Este martes la BCR anticipará las perspectivas para la campaña 2022/23 y su impacto en las cuentas argentinas. Por el momento distintos analistas coinciden en que la siembra gruesa viene muy retrasada en avance y las perspectivas de lluvias para las próximas semanas no son muy alentadoras .

APORTE EXTRAORDINARIO

Antes de anunciar la nueva versión del "dólar soja" que permitirá a los agroexportadores liquidar a $230, el Gobierno instrumentó un aporte de $ 6.500 por hectárea de soja declarada y de $ 20.000 por hectárea de maíz declarada a los pequeños y medianos productores que no ingresaron al Programa Incremento Exportador.

Sin embargo, el sector que agrupa a las economías regionales continúa rechazando la "dualidad cambiaria" y pide la unificación del tipo de cambio. "Si fue contraproducente el primer -dólar soja- este lo va a ser en mayor medida", opinó Carlos Achetoni, titular de la Federación Agraria.

"Lo único que hace esta medida es convalidar la terrible brecha cambiaria que saca de la cancha producciones en un contexto complejo de sequía", agregó.

En este sentido el dirigente marcó que el nuevo esquema con el que el Gobierno busca ingresar u$s 3000 millones "conviene" al intermediario, pero no al pequeño productor que ya vendió y asumió los derechos de exportación. "Sabemos que el estado necesita divisas, pero no es el mecanismo", opinó.