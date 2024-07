Alerta jubilados: cómo es el plan del Gobierno para acelerar el pago de juicios por reajuste de haberes

Mariano De Los Heros, director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), detalló el plan del gobierno de Javier Milei para acelerar el pago de juicios por reajuste de haberes a jubilados. Este plan, que busca solucionar una deuda histórica, apunta a modificar sustancialmente el proceso de liquidación de sentencias firmes, ofreciendo un alivio inmediato a miles de jubilados que han esperado durante años para ver reflejados los ajustes en sus haberes.

Mariano De los Heros junto a la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello.

¿Cómo funcionará el nuevo plan?

Tradicionalmente, el proceso de liquidación de sentencias por reajuste de haberes en Argentina ha sido lento y burocrático. Según explicó De Los Heros en una entrevista en el programa "Si pasa, pasa" de Radio Rivadavia, una sentencia firme implica dos componentes: el reajuste del haber mensual y el pago del retroactivo acumulado. "Le vamos a empezar a cambiar la vida a nuestros jubilados a partir del momento que obtienen una sentencia judicial, no vamos a hacerlos esperar como durante décadas se hizo," afirmó el director de ANSES.

El nuevo plan del gobierno de Milei propone un cambio significativo en este proceso. "Vamos a pagar los ajustes en los haberes mensuales una vez que haya sentencia firme," señaló De Los Heros. Esto significa que los jubilados comenzarán a recibir el monto reajustado de forma inmediata, sin esperar a que se completen otros trámites o que se asignen partidas presupuestarias específicas.

¿Qué sucede con el retroactivo?

El retroactivo, que es el monto acumulado desde dos años antes del inicio del juicio hasta la obtención de la sentencia firme, también será pagado, pero en un proceso separado y posterior. "El retroactivo te queda pendiente, no es que lo perdés," aclaró De Los Heros. Mientras tanto, los jubilados comenzarán a cobrar el reajuste mensual, lo que representa un alivio económico inmediato.

Esta separación del pago del haber reajustado y el retroactivo no solo busca beneficiar a los jubilados, sino también reducir el gasto estatal en honorarios e intereses que se acumulan debido a las demoras en los pagos. "Esto nos va a permitir bajar el gasto que tiene el proceso en pago de prejuicios," indicó De Los Heros.

Impacto y plazos de implementación

El director de ANSES informó que actualmente hay un stock de más de 90 mil jubilados con sentencias firmes pendientes de pago. El plan del gobierno es subsanar esta deuda antes de que termine 2025, con un objetivo ambicioso de tener pagados los reajustes mensuales para agosto o septiembre del próximo año. "Hacia agosto o septiembre del año próximo vamos a tener pagado el reajuste de los haberes mensuales de 92 mil juicios que tenemos," detalló De Los Heros.

El impacto de este plan no es menor. Se estima que en 2024, unos 5.340 jubilados ya obtuvieron sentencias firmes con un aumento promedio de 112 mil pesos en sus haberes. Este aumento representa una diferencia del 32% con la jubilación actual, lo que significará una mejora significativa en la calidad de vida de estos jubilados.

¿Qué deben hacer los jubilados?

Según De Los Heros, el proceso de ajuste será automático, sin necesidad de que los jubilados realicen trámites adicionales. "El proceso es automático, no se requiere del jubilado ni de su abogado ninguna prescripción," aseguró. No obstante, en la página de ANSES hay disponible un formulario para reclamos de reajuste por sentencia, aunque esto no acelerará el trámite.

De Los Heros dijo que esta automatización es parte de un cambio cultural y administrativo que ANSES y el gobierno están impulsando para reconocer los derechos de los jubilados, especialmente aquellos que han aportado al sistema durante más de 30 años. "Estos adultos mayores que están pidiendo que se les reconozca su derecho de reajuste han aportado 30 años o más de aportes," enfatizó De Los Heros, subrayando la importancia de la solidaridad intergeneracional en el sistema previsional.

¿Cómo se financiará este plan?

El financiamiento de este plan no compromete significativamente las partidas presupuestarias asignadas, según fuentes oficiales. Según una nota de Clarín, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, dio el visto bueno a esta iniciativa, que representa solo el 0,3% del gasto previsional mensual de ANSES. "El cumplimiento oportuno del pago del haber previsional ajustado conforme sentencia firme no constituye un compromiso presupuestario de magnitud," señalaron fuentes del gobierno a Clarín.

Eugenio Semino, defensor de los jubilados, le dijo a El Cronista que, el plan "es correcto pero insuficiente".