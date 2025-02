Alerta AUH y SUAF: tras el aumento, el Gobierno sumó un nuevo requisito para cobrar en marzo o perderán el beneficio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo requisito para todos los titulares de las prestaciones sociales, que deberán cumplir para poder percibir sus haberes a partir de marzo 2025. ¿De qué se trata?

El organismo previsional advirtió a los beneficiarios de un trámite que sí o sí deberán presentar para poder cobrar sus haberes el mes próximo.

ANSES sumó un requisito obligatorio para cobrar los haberes en marzo 2025



Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) u otras prestaciones tendrán que asegurarse de presentar la certificación negativa para poder recibir los haberes mensuales.

A través de un comunicado, ANSES remarcó que esta documentación le permitirá al organismo verificar que la persona está en condiciones de cobrar el beneficio.

La certificación negativa " sirve para acreditar que la persona no cuenta con cobertura de una obra social, no posee aportes como trabajador en relación de dependencia o de casas particulares, ni transferencias como autónomo o monotributista y no cobra prestaciones de ANSES ni programas sociales".

¿Cómo solicitar la certificación negativa de ANSES?



Se trata de un comprobante que les permitirá a los inscriptos poder cobrar una prestación o programa social a partir de febrero 2025.

La documentación podrá solicitarse a través de la app Mi ANSES o por la página oficial del organismo, a la que se puede acceder a través de CUIL o Clave de Seguridad Social.

Trámites de ANSES.

Allí deberán seleccionar el período por el cual necesitan el certificado y el sistema crea de manera automática la documentación. Este no requiere firma o sello del organismo y posee una validez de 30 días.

Fecha de cobro ANSES: cuándo cobran los jubilados, pensionados y AUH en febrero



ANSES publicó el calendario de pagos para los jubilados, pensionados y titulares de la AUH. Quedó de la siguiente manera:

Fecha de cobro jubilados y pensionados:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminado en 0: 10 de febrero

DNI terminado en 1: 11 de febrero

DNI terminado en 2: 12 de febrero

DNI terminado en 3: 13 de febrero

DNI terminado en 4: 14 de febrero

DNI terminado en 5: 17 de febrero

DNI terminado en 6: 18 de febrero

DNI terminado en 7: 19 de febrero

DNI terminado en 8: 20 de febrero

DNI terminado en 9: 21 de febrero.

Jubilaciones y pensiones que superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0 y 1: 24 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 25 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 26 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 27 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 28 de febrero.

Pensiones no contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 11 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 12 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 13 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 14 de febrero.

Fecha de cobro AUH febrero