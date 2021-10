Alberto recibió al trapero L-Gante en Olivos

Una "charla distentida". Así describen desde Presidencia la cita que mantuvieron en la Quinta de Olivos Alberto Fernández con el trapero L-Gante , que será difundida por las redes del mandatario a partir de las 20.

El Jefe de Estado recibió al músico, su pareja Tamara Báez y su hija recién nacida Jamaica; junto a la primera dama Fabiola Yáñez.

"Estuve viendo algo suyo en la tele hace unos días. Yo tenía esa idea. Planes sociales por planes de trabajo ", le cuenta al Presidente el cantante en un momento, anticipado en las redes presidenciales.

Hace poco, el músico había confiado sus deseos de reunirse con Fernández y la vicepresidenta, Cristina Kirchner. "Me gustaría juntarme con Alberto y con Cristina. Seguro que ahora nos vemos, no no juntamos antes porque la gente iba a pensar que era para sumar votos pero nos vamos a ver".