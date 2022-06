Alberto recibió a Guzmán, Pesce y Scioli: preparan medidas para importaciones

Un día después de que la vicepresidenta Cristina Fernández criticara al Gobierno por el "festival de importaciones" que permitiría la falta de coordinación interna, el Gobierno avanzó con un esquema para ajustar la "administración de comercio" ante la escasa acumulación de reservas. En paralelo, la Unión Industrial Argentina (UIA) insistió en que la restricción en el acceso a las divisas para pagar insumos complica el panorama de las fábricas hacia la segunda mitad del año.

En la mañana del martes, el presidente Alberto Fernández recibió en Olivos a los ministros de Economía y Desarrollo Productivo, Martín Guzmán y Daniel Scioli, y al presidente del Banco Central, Miguel Pesce. La reunión, agendada antes del discurso de la vicepresidenta, tuvo como eje central el control a las importaciones.

Medidas en análisis

Las medidas bajo análisis suponen dos instancias. Por un lado, un mayor control en las autorizaciones que parten desde el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), que administra la cartera de Scioli, requisito ineludible para acceder a las divisas y concretar la compra al exterior. Por otro, más supervisión ex post de importaciones y exportaciones para detectar maniobras de sobrefacturación y subfacturación, respectivamente, desde la Aduana, ahora bajo gestión del massista Guillermo Michel. Los mayores controles intentarán mantener a salvo a los sectores productivos, aunque estos ya relatan varios cuellos de botella.

Cristina Kirchner pegó duro por el "festival de importaciones".

"Hay festival de importaciones y creo que debemos pensar, el gobierno debe pensar, cómo articular más adecuadamente Banco Central, Ministerio de la Producción (...), AFIP, en la Aduana, porque es la que fija los precios de referencia y controla que no haya subfacturación en el caso de las exportaciones o sobre facturación en el caso de las importaciones. Y el Banco Central obviamente, esto tiene que ser articulado, lo cual no estaría sucediendo", planteó Cristina Fernández.



"En la Argentina, 600 empresas explican el 75% de las importaciones. Y el otro 25% de las importaciones lo explican 24.000 empresas. Quiere decir que no es tan difícil controlar esto", agregó la vicepresidenta.

El Banco Central hace cuentas. Sostiene que la liquidación de exportaciones, que debería concentrarse en esta época del año, se dilata en el tiempo y quedan unos u$s 1500 millones en soja sin despacharse. Las importaciones, agregan, se concentraron en el primer semestre. A eso se sumaron las compras de energía por u$s 4700 millones, contra u$s 1900 millones de un año atrás. Eso, más la demora en concretar créditos de organismos multilaterales por u$s 700 millones, explicaría la complicación para acumular reservas.

En ese contexto, los controles se reforzarán. Por resolución del BCRA, las empresas con SIMI aprobado acceden al 5 por ciento adicional de dólares a lo importado en 2021, o al 70% por sobre los niveles de 2020 (de ambos, el menor). En los últimos meses se negociaron excepciones, como algún beneficio para materias primas como el café -insuficiente, según las empresas del rubro- o el esquema para que las terminales automotrices financien a sus proveedores autopartistas -que ahora debe implementar el sector privado. Los fabricantes de electrónicos de Tierra del Fuego trabajan con problemas para hacerse de insumos y no accedieron a mayores cupos de importación. Para que salgan más dólares, deberán acumularse reservas.

Trabas para producir

La UIA reclamó por estas restricciones: "La aceleración de la inflación, las restricciones de divisas para la importación de insumos y el encarecimiento del crédito impactan en una suba de costos y condicionan la producción", indicó en el informe mensual del Centro de Estudios.

"Las perspectivas para el año siguen muy condicionadas por el devenir de la situación macroeconómica, internacional y la provisión de insumos", añadió. Datos preliminares de mayo mostraban que la recuperación del sector fabril continuaba, luego de que, en abril, diez de doce sectores registraran aumentos de producción.