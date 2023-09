Alberto Fernández volverá a ausentarse de la Argentina y el calor de la campaña electoral: anoche partió rumbo a Cuba y Estados Unidos en un nuevo periplo de su faceta de gestión internacional que lo mantiene ajeno a la batalla en las urnas que librará Sergio Massa en octubre.

Apenas tres días después de regresar de su viaje a la India para estar en la cumbre del G20, el Presidente partió ahora con una reducida comitiva oficial a La Habana donde participará de la reunión del G77+China, un grupo de países de Asia, África y América Latina, que tiene como objetivo promover un nuevo orden internacional menos "injusto".

El Presidente estará en Cuba entre los días 15 y 17 de septiembre pero el lunes 18 partirá a Nueva York para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas que se llevará adelante el 20 de este mes.

Según expresaron a El Cronista fuentes calificadas de la Cancillería, la participación de Alberto Fernández en la cumbre de Cuba será para ratificar su posición contrapuesta con las grandes potencias y a favor de un "nuevo orden mundial que respete los derechos humanos".

Además, el Presidente buscará resaltar el rol de la Celac en América latina y la decisión del G20 de incluir los reclamos de países de África en ese foro de naciones desarrolladas.

La deuda fuera de agenda

Por otra parte, se supo que Alberto Fernández mantendrá un encuentro con el presidente cubano Migue Díaz Canel, con quien cerrará acuerdos para vender maquinaria agrícola a la isla, a la vez que convenios de ciencia, tecnología y educación.

No está contemplado que el Gobierno reclame a Cuba la deuda de unos u$s 2800 millones que tiene la isla con la Argentina y que se originó en 1974. Esos fondos que le giró el entonces ministro de Economía peronista, José Ber Gelbard a La Habana eran por un préstamo original de u$s 1.278,8 millones pero con la indexación se elevó y la Argentina nunca volvió reclamar.

"El tema de la deuda de Cuba con Argentina no está en la agenda", expresó tajante a El Cronista un funcionario de jerarquía de la Casa Rosada.

Alberto Fernández viajó a Cuba con una reducida comitiva conformada por el canciller Santiago Cafiero; el secretario de la Presidencia, Julio Vitobello; la portavoz Gabriela Cerruti y el diputado Eduardo Valdés.

Asamblea de la ONU

El lunes la comitiva se trasladará a Nueva York para estar en lo que será la última Asamblea General de ONU del Presidente. Allí se sumará al grupo el embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello y se contempla que en el discurso de Alberto Fernández haya un nuevo reclamo a la comunidad internacional para exigir un rediseño de los organismos financieros internacionales en particular el FMI.

El mismo lunes Alberto Fernández participará de un foro que organiza el secretario general de la ONU, Antonio Guterrez, donde se hablará de los problemas de desarrollo de países con deudas elevadas como la de Argentina, la necesidad de atender el cambio climático y la nueva definición del esquema mundial ante la guerra en Ucrania.

Ese mismo lunes Alberto Fernández participará de un encuentro con empresarios organizado por Susan Segal del Council of the Americas. Se trata de una reunión cerrada donde el Presidente aceptará las preguntas de los hombres de negocios de Estados Unidos en las oficinas del Council situadas en el ala Este de Nueva York.

Según destacaron a El Cronista los allegados al Presidente, durante la exposición en la ONU también se espera que haya un nueva reclamo de Argentina a Gran Bretaña por la soberanía en las islas Malvinas y una mención especial de pedido de justicia por el atentado a la AMIA.